Mezun Olur Olmaz Hemen İş Bulan Meslekler
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Üniversite tercih süreçlerinde adayların ve ailelerin öncelikleri son yıllarda belirgin biçimde değişti. Sadece başarı sıralamalarına odaklanan klasik yaklaşımın yerini, mezuniyet sonrasında iş bulma hızı ve başlangıç gelirlerinin yüksekliği gibi somut kriterler alıyor. Resmi istihdam göstergeleri, Türkiye’de bazı lisans programlarının mezuniyet sonrası iş bulma süresini oldukça kısalttığını ortaya koydu. İşte mezun olur olmaz kolay iş bulan meslekler.
En hızlı iş bulan meslekler.
Başlangıç gelirleri yüksek; uluslararası iş imkanları geniş.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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