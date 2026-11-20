Bu bölümlerin adaylar arasında yoğun ilgi görmesinde yalnızca iş bulma hızı değil, kariyerin ilk yıllarındaki gelir potansiyeli de etkili oluyor. Sektör verileri ve kariyer platformlarındaki bilgilere göre özellikle havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım ile matematik mühendisliği gibi alanlarda mezunlar, mesleğin ilk yıllarında asgari ücretin birkaç katına ulaşan maaş seviyeleriyle çalışmaya başlayabiliyor.

Kariyer uzmanları ve sektör temsilcileri, havacılık ile mühendislik odaklı programların kazandığı yetkinliklerin yalnızca yurt içinde değil, küresel ölçekte de karşılık bulduğunu belirtiyor. Hem uluslararası çalışma olanakları hem de yüksek istihdam oranları, üniversite adaylarının tercih listelerini şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor.