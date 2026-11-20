Endeksa'nın yıllık brüt kira getirisi listesinde zirve, Avrupa Yakası'nın görece uygun fiyatlı ilçelerine ait. Esenyurt ve Güngören yüzde 10,18'lik getiriyle ilk sırayı paylaşıyor. Bu iki ilçede bir daire, aldığı kirayla yaklaşık 10 yılda kendini çıkarıyor.

Fatih yüzde 10,12 ile hemen arkadan gelirken Küçükçekmece yüzde 9,64 ile dördüncü sırada. Fatih ve Küçükçekmece'de de geri dönüş süresi 10 yıl. İlk beşi yüzde 9,51 ile Bahçelievler tamamlıyor; listenin hemen dışında kalan Zeytinburnu ise yüzde 9,29 getiri sunuyor. Bu iki ilçede amortisman 11 yılı buluyor.

Esenyurt'un öne çıkmasında metrekare fiyatı belirleyici oluyor. İlçede satılık konutların metrekaresi 36 bin 386 lira ile İstanbul'un en düşük seviyesinde. Kent genelinde ortalama yıllık kira getirisi yüzde 8,07; 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası ise 46 bin 790 lira.