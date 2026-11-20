İstanbul'da Kira Getirisi En Yüksek İlçeler Belli Oldu
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İstanbul'da ev alıp kiraya vermeyi düşünenler için ilçe seçimi, yatırımın geri dönüş süresini neredeyse üçe katlayabiliyor. Endeksa'nın Ekim 2026 verilerine göre bir konutun kira geliriyle kendini amorti etmesi kentte 10 ila 26 yıl arasında değişiyor. En hızlı geri dönüş Esenyurt ve Güngören'de, en yavaşı ise Beykoz'da.
İstanbul'da kira getirisi en yüksek ilçeler belli oldu.
İstanbul'da kira getirisi en düşük ilçeler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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