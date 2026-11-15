Aylık Kirası 85 Binden 324 Bine Çıkan Oğuzhan Koç Levent'teki Evinden Taşındı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Şarkıcı Oğuzhan Koç, 2019'dan bu yana oturduğu Levent'teki evinden sevgilisi Hazal Subaşı ile birlikte taşındı. Taşınmanın arkasında ev sahibiyle yıllardır süren bir kira anlaşmazlığı ve bir mahkeme kararı var. Çiftin eşyaları bir nakliye şirketi aracılığıyla yeni adreslerine götürülmek üzere yüklendi.
Ev sahibi 350 bin lira istedi.
Anlaşmazlık mahkemeye taşındı.
Mahkeme kirayı 324 bin liraya yükseltti.
Hazal Subaşı eşyaların başında bekledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın