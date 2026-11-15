Aylık Kirası 85 Binden 324 Bine Çıkan Oğuzhan Koç Levent'teki Evinden Taşındı

Yargılama kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda dairenin aylık kira değeri 360 bin lira olarak belirtildi. Mahkeme bu tutar üzerinden yüzde 10 hakkaniyet indirimi yaparak aylık kirayı 324 bin liraya yükseltti. Böylece 85 bin lira olan kira bedeline 239 bin liralık artış yapılmış oldu.