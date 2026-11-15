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Aylık Kirası 85 Binden 324 Bine Çıkan Oğuzhan Koç Levent'teki Evinden Taşındı

Aylık Kirası 85 Binden 324 Bine Çıkan Oğuzhan Koç Levent'teki Evinden Taşındı

kira
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 19:00
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Şarkıcı Oğuzhan Koç, 2019'dan bu yana oturduğu Levent'teki evinden sevgilisi Hazal Subaşı ile birlikte taşındı. Taşınmanın arkasında ev sahibiyle yıllardır süren bir kira anlaşmazlığı ve bir mahkeme kararı var. Çiftin eşyaları bir nakliye şirketi aracılığıyla yeni adreslerine götürülmek üzere yüklendi.

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Ev sahibi 350 bin lira istedi.

Ev sahibi 350 bin lira istedi.

Oğuzhan Koç 2019 yılından bu yana aynı evde oturuyordu. 2024 yılında ev sahibi Güneş B., o dönem aylık 85 bin lira olan kira bedelinin 350 bin liraya çıkarılmasını talep etti. Koç istenen yeni kirayı kabul etmedi ve taraflar uzlaşamadı.

Anlaşmazlık mahkemeye taşındı.

Anlaşmazlık mahkemeye taşındı.

Güneş B., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kira tespit davası açarak yeni kira bedelinin belirlenmesini istedi. Koç ise mahkemeye sunduğu dilekçede kira artışlarını düzenli olarak yaptığını belirtti. Şarkıcı, ev sahibinin istediği miktarın makul olmadığını savundu.

Mahkeme kirayı 324 bin liraya yükseltti.

Mahkeme kirayı 324 bin liraya yükseltti.

Yargılama kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda dairenin aylık kira değeri 360 bin lira olarak belirtildi. Mahkeme bu tutar üzerinden yüzde 10 hakkaniyet indirimi yaparak aylık kirayı 324 bin liraya yükseltti. Böylece 85 bin lira olan kira bedeline 239 bin liralık artış yapılmış oldu.

Hazal Subaşı eşyaların başında bekledi.

Hazal Subaşı eşyaların başında bekledi.

Kararın ardından Koç, sevgilisi Hazal Subaşı ile birlikte yaşadığı Levent'teki evden ayrılma kararı aldı. Çift taşınma işlemleri için bir nakliye şirketiyle anlaştı ve eşyalar yeni adreslerine götürülmek üzere yüklendi. Subaşı ise nakliye işlemleri tamamlanana kadar evde kalarak taşınma sürecini yakından takip etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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