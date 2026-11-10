Sete Çıkmadan Deprem: Hazal Subaşı'nın Yeni Dizisi Evlat'ta Yönetmen Ayrıldı, Yerine Gelen İsim Belli Oldu!

Dilek Taşı'ndaki Figen ve İlk ve Son'daki Nilüfer rolleriyle tanınan Hazal Subaşı, asıl büyük çıkışını Star TV'de yayınlanan Sahipsizler'deki Azize karakteriyle yakaladı. Dizinin finalinin ardından yeni projesini temmuzda belirleyen oyuncu, Bozdağ Film'in Bir Hayat Hikayesi adıyla duyurduğu dizinin başrolüne geçti. Başlangıçta Star TV için hazırlanan proje kısa süre sonra ATV'ye taşındı, aylarca bu adla anılan dizinin ismi de ekimin son haftasında Evlat olarak değiştirildi.

Seda ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı hikâyede Hazal Subaşı, 1970'lerin Türkiye'sinde oğlu Savaş'a otizm tanısı konan ve onun için zorlu bir mücadeleye girişen Hayat'ı canlandıracak. Hayat'ın yolunu değiştirecek psikiyatrist Çağrı Aras'ta ise Birkan Sokullu'yu izleyeceğiz.