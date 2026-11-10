Sete Çıkmadan Deprem: Hazal Subaşı'nın Yeni Dizisi Evlat'ta Yönetmen Ayrıldı, Yerine Gelen İsim Belli Oldu!
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Hazal Subaşı ile Birkan Sokullu'yu buluşturacak ATV dizisi Evlat, daha ilk klaketi vurulmadan kulislerin en çok konuşulan projelerinden birine dönüştü. Önce kanalı, ardından adı değişen dizide bu kez yönetmen koltuğu boşaldı ve yapım şirketi beklemeden yeni bir isimle anlaştı. Sete sayılı günler kala yaşanan bu hareketlilik, oyunculara götürülen indirim teklifiyle birleşince dizinin çekim takvimi de merak konusu oldu.
Kaynak: Beyazperde
Hazal Subaşı, Sahipsizler'in Azize'si olarak sevildikten sonra Evlat ile yeniden başrole hazırlanıyordu.
Evlat'ta yönetmen Neslihan Yeşilyurt ayrıldı, yerine Merhamet'in yönetmeni M. Çağatay Tosun geldi.
Evlat'ın oyuncularına bölüm ücretlerinde indirim teklifi götürüldü, çekim takvimi merak ediliyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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