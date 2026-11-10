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Sete Çıkmadan Deprem: Hazal Subaşı'nın Yeni Dizisi Evlat'ta Yönetmen Ayrıldı, Yerine Gelen İsim Belli Oldu!

Sete Çıkmadan Deprem: Hazal Subaşı'nın Yeni Dizisi Evlat'ta Yönetmen Ayrıldı, Yerine Gelen İsim Belli Oldu!

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 13:09
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Hazal Subaşı ile Birkan Sokullu'yu buluşturacak ATV dizisi Evlat, daha ilk klaketi vurulmadan kulislerin en çok konuşulan projelerinden birine dönüştü. Önce kanalı, ardından adı değişen dizide bu kez yönetmen koltuğu boşaldı ve yapım şirketi beklemeden yeni bir isimle anlaştı. Sete sayılı günler kala yaşanan bu hareketlilik, oyunculara götürülen indirim teklifiyle birleşince dizinin çekim takvimi de merak konusu oldu.

Kaynak: Beyazperde

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Hazal Subaşı, Sahipsizler'in Azize'si olarak sevildikten sonra Evlat ile yeniden başrole hazırlanıyordu.

Hazal Subaşı, Sahipsizler'in Azize'si olarak sevildikten sonra Evlat ile yeniden başrole hazırlanıyordu.

Dilek Taşı'ndaki Figen ve İlk ve Son'daki Nilüfer rolleriyle tanınan Hazal Subaşı, asıl büyük çıkışını Star TV'de yayınlanan Sahipsizler'deki Azize karakteriyle yakaladı. Dizinin finalinin ardından yeni projesini temmuzda belirleyen oyuncu, Bozdağ Film'in Bir Hayat Hikayesi adıyla duyurduğu dizinin başrolüne geçti. Başlangıçta Star TV için hazırlanan proje kısa süre sonra ATV'ye taşındı, aylarca bu adla anılan dizinin ismi de ekimin son haftasında Evlat olarak değiştirildi.

Seda ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı hikâyede Hazal Subaşı, 1970'lerin Türkiye'sinde oğlu Savaş'a otizm tanısı konan ve onun için zorlu bir mücadeleye girişen Hayat'ı canlandıracak. Hayat'ın yolunu değiştirecek psikiyatrist Çağrı Aras'ta ise Birkan Sokullu'yu izleyeceğiz.

Evlat'ta yönetmen Neslihan Yeşilyurt ayrıldı, yerine Merhamet'in yönetmeni M. Çağatay Tosun geldi.

Evlat'ta yönetmen Neslihan Yeşilyurt ayrıldı, yerine Merhamet'in yönetmeni M. Çağatay Tosun geldi.

Kadronun büyük ölçüde tamamlandığı günlerde Evlat'ın kamera arkasında da önemli bir değişikliğe gidildi. Beyazperde'nin haberine göre projenin başından beri yönetmen olarak anılan Neslihan Yeşilyurt diziden ayrıldı, Bozdağ Film de reji koltuğu için M. Çağatay Tosun ile anlaştı. Sadakatsiz ve Bahar gibi çok konuşulan dizileri yöneten Yeşilyurt'un neden projeden çekildiği ise açıklanmadı.

Yönetmen koltuğuna oturan Çağatay Tosun da sektörün deneyimli isimlerinden biri olarak Merhamet ve Esir Şehrin Gözyaşları gibi dizilerin yanı sıra Vali ve Can Feda filmlerine imza attı.

Evlat'ın oyuncularına bölüm ücretlerinde indirim teklifi götürüldü, çekim takvimi merak ediliyor.

Evlat'ın oyuncularına bölüm ücretlerinde indirim teklifi götürüldü, çekim takvimi merak ediliyor.

Reji koltuğundaki bu değişiklik konuşulurken yapım şirketinin oyunculara götürdüğü teklif de kulislerin gündemine oturdu. Bozdağ Film'in, daha önce el sıkışılan oyunculardan bölüm başı ücretlerinde indirime gitmelerini istediği öğrenildi. Kadroda Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun yanı sıra Hayat'ın annesi rolündeki İpek Tuzcuoğlu, Turgut Tunçalp ve minik Savaş'a hayat verecek Doğu Balkay yer alıyor.

Talebin, reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle birçok dizinin yeni bölümünün ertelendiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekerken oyuncuların teklife nasıl yanıt verdiği henüz bilinmiyor. Çekimlerine kasım ortasında başlanması planlanan Evlat dizisinin ne zaman başlayacağı sorusunun yanıtı da şimdilik belirsiz, çünkü ATV yeni dizisi için resmi bir yayın tarihi açıklamadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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