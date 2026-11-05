Tuzlu Kahve'nin Yapımcısı Polat Yağcı'dan Reklam Krizi Çıkışı: “Ana Akım Diye Bir Televizyon Kalmaz”
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Televizyon sektöründeki reklam krizi, dizilerin yayın takvimlerini de etkilemeye başladı. Yeni bölümü ertelenen yapımlardan Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı, yaşanan sıkıntıyla ilgili konuştu. Krizin kendilerini dokuzuncu bölümde vurduğunu belirten Yağcı, bu dönemin geçici olduğuna inandığını söyledi. Ancak sektörün geleceği için herkesin birlikte hareket etmesi gerektiğini de vurguladı.
Kaynak: Akif Yaman
Televizyon sektöründe reklam gelirleri azalırken dizilerin geleceği için çözüm aranıyor.
Reklam krizinden etkilenen dizilerden biri de Tuzlu Kahve oldu.
Akif Yaman'a konuşan Polat Yağcı, “Hep beraber hareket etmezsek ana akım diye bir televizyon kalmaz” diyerek uyardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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