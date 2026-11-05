Tuzlu Kahve'nin Yapımcısı Polat Yağcı'dan Reklam Krizi Çıkışı: “Ana Akım Diye Bir Televizyon Kalmaz”

Ekranlarda her akşam birbirinden iddialı diziler yarışıyor ama kamera arkasında gündem yalnızca reytingler değil. Yükselen yapım maliyetlerine reklam gelirlerindeki düşüşün de eklenmesi, televizyon kanalları ile yapımcıları zorlayan bir tablo ortaya çıkardı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekim ayında son 30 yılın en düşük reklam geliri elde edildi. Kanalların zararının artması üzerine yapılan görüşmelerde, yapımcılardan bölüm bütçelerinde yüzde 25 indirim talep edildi. Yapımcılar ise maliyetleri azaltmak için bölüm sürelerinin kısaltılması gibi önerileri masaya taşıdı.

Kriz, yayın akışlarına da yansıdı. Reklam gelirlerinin yetersiz kaldığı ve izleyicinin maç yayınlarına yönelmesinin beklendiği akşamlarda, bazı dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi tercih edildi. Böylece ekonomik sıkıntı, izleyicinin her hafta takip ettiği hikayelere de ara verilmesine neden oldu.