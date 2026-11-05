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Tuzlu Kahve'nin Yapımcısı Polat Yağcı'dan Reklam Krizi Çıkışı: “Ana Akım Diye Bir Televizyon Kalmaz”

Tuzlu Kahve'nin Yapımcısı Polat Yağcı'dan Reklam Krizi Çıkışı: “Ana Akım Diye Bir Televizyon Kalmaz”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 21:27
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Televizyon sektöründeki reklam krizi, dizilerin yayın takvimlerini de etkilemeye başladı. Yeni bölümü ertelenen yapımlardan Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı, yaşanan sıkıntıyla ilgili konuştu. Krizin kendilerini dokuzuncu bölümde vurduğunu belirten Yağcı, bu dönemin geçici olduğuna inandığını söyledi. Ancak sektörün geleceği için herkesin birlikte hareket etmesi gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: Akif Yaman

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Televizyon sektöründe reklam gelirleri azalırken dizilerin geleceği için çözüm aranıyor.

Televizyon sektöründe reklam gelirleri azalırken dizilerin geleceği için çözüm aranıyor.

Ekranlarda her akşam birbirinden iddialı diziler yarışıyor ama kamera arkasında gündem yalnızca reytingler değil. Yükselen yapım maliyetlerine reklam gelirlerindeki düşüşün de eklenmesi, televizyon kanalları ile yapımcıları zorlayan bir tablo ortaya çıkardı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekim ayında son 30 yılın en düşük reklam geliri elde edildi. Kanalların zararının artması üzerine yapılan görüşmelerde, yapımcılardan bölüm bütçelerinde yüzde 25 indirim talep edildi. Yapımcılar ise maliyetleri azaltmak için bölüm sürelerinin kısaltılması gibi önerileri masaya taşıdı.

Kriz, yayın akışlarına da yansıdı. Reklam gelirlerinin yetersiz kaldığı ve izleyicinin maç yayınlarına yönelmesinin beklendiği akşamlarda, bazı dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi tercih edildi. Böylece ekonomik sıkıntı, izleyicinin her hafta takip ettiği hikayelere de ara verilmesine neden oldu.

Reklam krizinden etkilenen dizilerden biri de Tuzlu Kahve oldu.

Reklam krizinden etkilenen dizilerden biri de Tuzlu Kahve oldu.

Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve, reklam gelirlerindeki daralmanın yayın takvimini etkilediği yapımlar arasında yer aldı. Dizinin 3 Kasım'da ekrana gelmesi beklenen yeni bölümü ertelendi. Dokuzuncu bölümün ardından hikayenin devamını bekleyen izleyiciler, bu hafta yeni bölümle buluşamadı.

Dizinin yapımcısı Polat Yağcı da yaşanan sürece ilişkin açıklamasında, reklam krizinin Tuzlu Kahve'yi hangi aşamada etkilediğini anlattı. Yağcı, “Son 30 yılın reklam azlığı bize denk geldi. 9. bölümde bizi vurdu” diyerek sektörün içinden geçtiği dönemin kendi yapımlarına da yansıdığını söyledi.

Yağcı'nın açıklaması, yaşanan sorunun tek bir diziyle sınırlı olmadığını da ortaya koydu. Yapımcı, değerlendirmesinde yalnızca Tuzlu Kahve'yi değil, televizyon kanallarının içinde bulunduğu ekonomik durumu ve sektörün birlikte atması gereken adımları ele aldı.

Akif Yaman'a konuşan Polat Yağcı, “Hep beraber hareket etmezsek ana akım diye bir televizyon kalmaz” diyerek uyardı.

Daha önce de benzer dönemler yaşandığını hatırlatan Polat Yağcı, 2004 yılını örnek gösterdi. Reklam gelirlerindeki düşüşü bir geçiş süreci olarak değerlendiren yapımcı, şunları söyledi:

“2004'te de böyle bir kriz olmuştu. Dönem dönem olabiliyor. Bu da bir geçiş süreci diye düşünüyorum.”

Televizyon kanallarının reklam eksikliği nedeniyle zarar ettiğini belirten Yağcı, çözüm için sektörün tüm taraflarının sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Herkesin elini taşın altına koyması halinde bu dönemin aşılabileceğine inandığını anlattı.

Yağcı, “Hepimiz taşın altına elimizi koyduğumuzda bu olayın geçici olduğunu düşünüyorum” sözleriyle ortak hareket etme çağrısında bulundu. Zarar eden bir kanalın ya da yayın mecrasının bu durumu uzun süre sürdüremeyeceğini de belirtti.

Krizin aşılabileceğini düşündüğünü söyleyen yapımcının en dikkat çeken uyarısı ise açıklamasının sonunda geldi:

“Hep beraber hareket etmezsek ana akım diye bir televizyon kalmaz.”

Polat Yağcı böylece bir yandan yaşanan sıkıntının geçici olduğuna dair umudunu dile getirirken, diğer yandan çözüm için kanalların ve yapımcıların birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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