Sakallı Görmeye Alıştığımız Engin Akyürek'ten Radikal İmaj Değişikliği!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk dizilerinin sevilen başrollerinden Engin Akyürek, yıllardır farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkıyor. Oyunculuğunun yanında yazarlığıyla da adından söz ettiren isim, bu kez imajıyla dikkat çekti. Pek çok rolünde sakallı görmeye alıştığımız Akyürek'in sakalsız görünümü, yüzündeki değişimi öne çıkardı.
Engin Akyürek, yarışmayla başlayan kariyerine pek çok unutulmaz karakter sığdırdı.
Pek çok rolünde sakallı izlediğimiz oyuncu, bu kez sakalsız imajıyla dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın