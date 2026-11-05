Sakallı Görmeye Alıştığımız Engin Akyürek'ten Radikal İmaj Değişikliği!

2004 yılında Türkiye'nin Yıldızları yarışmasıyla adını duyuran Engin Akyürek, ardından Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle ekran yolculuğuna başladı. Bir Bulut Olsam'daki Mustafa Bulut rolüyle dikkat çeken oyuncu, Fatmagül'ün Suçu Ne?'de Beren Saat ile başrolü paylaşarak çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Kara Para Aşk'ta Tuba Büyüküstün ile kamera karşısına geçen Akyürek, Komiser Ömer Demir karakteriyle uluslararası başarı yakaladı. Bu performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi ve Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde ödül kazandı. Sonraki yıllarda Sefirin Kızı, Kaçış ve Adım Farah gibi yapımlarda da başrol üstlendi.

Kariyerini yalnızca oyunculukla sınırlamayan Akyürek, kaleme aldığı öykülerle de okurlarının karşısına çıkıyor. Sessizlik ve Zamansız'ın ardından İsimsiz adlı kitabını yayımlayan oyuncu, düzenlenen imza günlerinde Türkiye'den ve yurt dışından gelen okurlarıyla buluştu.