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Sakallı Görmeye Alıştığımız Engin Akyürek'ten Radikal İmaj Değişikliği!

Sakallı Görmeye Alıştığımız Engin Akyürek'ten Radikal İmaj Değişikliği!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 20:47
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Türk dizilerinin sevilen başrollerinden Engin Akyürek, yıllardır farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkıyor. Oyunculuğunun yanında yazarlığıyla da adından söz ettiren isim, bu kez imajıyla dikkat çekti. Pek çok rolünde sakallı görmeye alıştığımız Akyürek'in sakalsız görünümü, yüzündeki değişimi öne çıkardı.

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Engin Akyürek, yarışmayla başlayan kariyerine pek çok unutulmaz karakter sığdırdı.

Engin Akyürek, yarışmayla başlayan kariyerine pek çok unutulmaz karakter sığdırdı.

2004 yılında Türkiye'nin Yıldızları yarışmasıyla adını duyuran Engin Akyürek, ardından Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle ekran yolculuğuna başladı. Bir Bulut Olsam'daki Mustafa Bulut rolüyle dikkat çeken oyuncu, Fatmagül'ün Suçu Ne?'de Beren Saat ile başrolü paylaşarak çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Kara Para Aşk'ta Tuba Büyüküstün ile kamera karşısına geçen Akyürek, Komiser Ömer Demir karakteriyle uluslararası başarı yakaladı. Bu performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi ve Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde ödül kazandı. Sonraki yıllarda Sefirin Kızı, Kaçış ve Adım Farah gibi yapımlarda da başrol üstlendi.

Kariyerini yalnızca oyunculukla sınırlamayan Akyürek, kaleme aldığı öykülerle de okurlarının karşısına çıkıyor. Sessizlik ve Zamansız'ın ardından İsimsiz adlı kitabını yayımlayan oyuncu, düzenlenen imza günlerinde Türkiye'den ve yurt dışından gelen okurlarıyla buluştu.

Pek çok rolünde sakallı izlediğimiz oyuncu, bu kez sakalsız imajıyla dikkat çekti.

Engin Akyürek denince akla gelen detaylardan biri de yıllardır pek çok karakterine eşlik eden sakalları. Özellikle Kara Para Aşk, Sefirin Kızı ve Adım Farah gibi yapımlarda oyuncuyu bu görünümüyle izledik.

Bu kez sakallarını kesen Akyürek, alıştığımız görüntüsünden farklı bir imajla karşımıza çıktı. Sakalsız haliyle yüz hatları daha belirgin görünen oyuncunun değişimi, dikkatleri üzerine çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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