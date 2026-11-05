Sibil Çetinkaya'nın Londra'ya Taşınma Nedeni Belli Oldu
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Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, ağustos ayında Londra'ya gideceğini duyurmuştu. Şimdi ise fenomenin Londra'daki okul günleri başladı. 32 yaşından sonra yeniden öğrenci olan Çetinkaya, moda yönetimi eğitimi için gittiği şehirde ilk ders heyecanını yaşadı. Okulun ilk gününü takipçileriyle paylaşan fenomen, okul kombinini ve ilk ders izlenimlerini anlattı.
Sibil Çetinkaya, eğitim için Londra'ya gitmişti.
Fenomen, okulun ilk günü için hazırladığı kombini paylaştı.
İlk dersin ardından öğretmenini sevdiğini söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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