Sibil Çetinkaya'nın Londra'ya Taşınma Nedeni Belli Oldu

Fenomen, okulun ilk günü için hazırladığı kombini, hazırlıklarını, ders defterini ve okula metroyla gidişini sosyal medya hesabından paylaştı. Kombinle ilgili fazla özenli görünmek istemediğini belirten Çetinkaya, 'Bu kız ne kadar kasmış demesinler' dedi.

Sınıf arkadaşlarına dair merakını da dile getiren fenomen, Londra'dan yaptığı ilk paylaşımda ise şehre olan sevgisini vurgulamıştı.