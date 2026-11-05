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Sibil Çetinkaya'nın Londra'ya Taşınma Nedeni Belli Oldu

Sibil Çetinkaya'nın Londra'ya Taşınma Nedeni Belli Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 20:16
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Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, ağustos ayında Londra'ya gideceğini duyurmuştu. Şimdi ise fenomenin Londra'daki okul günleri başladı. 32 yaşından sonra yeniden öğrenci olan Çetinkaya, moda yönetimi eğitimi için gittiği şehirde ilk ders heyecanını yaşadı. Okulun ilk gününü takipçileriyle paylaşan fenomen, okul kombinini ve ilk ders izlenimlerini anlattı.

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Sibil Çetinkaya, eğitim için Londra'ya gitmişti.

Sibil Çetinkaya, eğitim için Londra'ya gitmişti.

Sibil Çetinkaya, ağustos ayında yayınladığı vlogda üç aylık tatilin ardından kendisini yeterli hissetmemeye başladığını anlatmış ve Londra'ya gitme kararı aldığını duyurmuştu. Fenomen, University of the Arts London bünyesinde eğitim alacağını, yaklaşık dokuz derslik bir programa katılacağını söylemişti.

Çetinkaya, eylül-ekim aylarında Londra'ya yerleşti. Şehirdeki yeni evinden görüntüler paylaşan fenomenin okulu kasım ayında başladı.

Fenomen, okulun ilk günü için hazırladığı kombini paylaştı.

Fenomen, okulun ilk günü için hazırladığı kombini paylaştı.

Fenomen, okulun ilk günü için hazırladığı kombini, hazırlıklarını, ders defterini ve okula metroyla gidişini sosyal medya hesabından paylaştı. Kombinle ilgili fazla özenli görünmek istemediğini belirten Çetinkaya, 'Bu kız ne kadar kasmış demesinler' dedi.

Sınıf arkadaşlarına dair merakını da dile getiren fenomen, Londra'dan yaptığı ilk paylaşımda ise şehre olan sevgisini vurgulamıştı.

İlk dersin ardından öğretmenini sevdiğini söyledi.

İlk dersin ardından öğretmenini sevdiğini söyledi.

Çetinkaya, ders çıkışında ilk gününün güzel geçtiğini anlattı. Fashion Business dersinden keyif aldığını ve öğretmenini sevdiğini söyleyen fenomen, sınıftaki üç kız arkadaşını da tatlı bulduğunu belirtti.

Derste bilgisayar yerine defterine yazdığını söyleyen Çetinkaya, eve dönünce tamamlaması gereken iki ödevi olduğunu da paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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