Fenerbahçe'nin Londra'daki Maç Seremonisinde Mason Greenwood Ayrıntısı: Yanına Çocuk Vermediler
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Londra'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde iki takımın futbolcuları geleneksel seremoni için sahaya çıktı. Bu sırada sarı lacivertlilerin İngiliz yıldızı Mason Greenwood'la ilgili bir ayrıntı kameralara yansıdı.
Greenwood'a seremonide çocuk eşlik etmedi.
Greenwood'un geçmişi İngiltere'de tartışma konusu olmuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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