Manchester United forması giydiği dönemde Ocak 2022'de hakkındaki iddialar üzerine gözaltına alınan Greenwood, aynı yılın ekim ayında tecavüze teşebbüs, saldırı ve kontrolcü davranış suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Kraliyet Savcılık Servisi, Şubat 2023'te kilit tanıkların çekilmesi ve ortaya çıkan yeni deliller nedeniyle tüm suçlamaları düşürdü. Ağustos 2023'te kulübünden ayrılacağı açıklanan İngiliz futbolcu, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken ilişkisinde hatalar yaptığını ve sorumluluk aldığını belirtmişti. Greenwood, geçtiğimiz ekim ayında Villa Park'ta da Aston Villa taraftarlarının yuhalamalarıyla karşılaşmıştı.