Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Muhtemel 11'ler ve Eksikler
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün düellosu bu akşam Londra'da yaşanacak. Lig aşamasının 5. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ukrayna'daki savaş nedeniyle iç saha maçlarını ülkesi dışında oynayan Shakhtar, bu kez Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de sahaya çıkacak. Puan tablosunda birbirine çok yakın olan iki ekip için karşılaşma, play-off yarışında kritik önem taşıyor.
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç nerede oynanacak? Shakhtar neden Londra'da?
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe muhtemel 11'leri, sakat ve cezalılar
Puan durumu, son form ve maçın hakemi
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