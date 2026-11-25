Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Ocheretko, Gomes, Santana, Mendoza, Traore

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Muriqi

Fenerbahçe'de Oosterwolde, Asensio ve Ake sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Abdou Aziz Fall ve Amara Diouf da kadroda yer almayan isimler arasında. Shakhtar'da ise Elias, Pedrinho ve Santos sakat; Eguinaldo da eksik. İki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor. Shakhtar'da 3 sarı kartı bulunan Gomes, bir kart daha görürse sonraki maçta oynayamayacak.