İsrail, Galatasaray'ı UEFA'ya Şikayet Etmişti: UEFA Cephesinden Pankart Açıklaması Geldi
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İsrail hükümetinin, taraftarların Filistin'e destek pankartları nedeniyle Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiği ortaya çıkmıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Aston Villa karşılaşmasında da tribünlerde Gazze'ye destek mesajları verdi. Tartışmanın ardından UEFA cephesinden Filistin bayrakları ve görselleriyle ilgili açıklama geldi.
UEFA Filistin bayraklarını kışkırtıcı saymıyor.
Tribünlerde Gazze mesajları yükseldi.
"Bu siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur."
Maç öncesinde UEFA'nın uyarı yaptığı öne sürülmüştü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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