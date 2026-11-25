Murda'yla Ayrılan Melisa Döngel'e Evlilik Sorusu: Annesi Damat Adayı Şartlarını Sıraladı
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Son dönemde özel hayatıyla sık sık konuşulan Melisa Döngel, bu kez annesiyle birlikte görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Natalia Orlova, kızının evliliğine dair beklentilerini ilk ağızdan anlattı. Peki anne Orlova damat adayında neler arıyor?
KAYNAK: 2. Sayfa
Melisa Döngel'in annesi Natalia Orlova kızıyla birlikte görüntülendi.
"Başarısından gurur duyuyorum" diyen Natalia Orlova, kızı için "hayırlı bir evlat" yorumunu yaptı.
Natalia Orlova damat adayında aradığı özellikleri gülerek tek tek sıraladı.
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