Soruyu gülerek karşılayan Orlova, damat adayında aradığı özellikleri tek tek sıraladı. Anneye göre listenin en başında sevgi yer alıyor.

Orlova, damat adayının kızını sevmesi ve bu sevgiyi açıkça göstermesi gerektiğini vurguladı; ayrıca 'adam gibi adam' olması gerektiğinin altını çizdi. 'En önemli şey sevgi. Benim kızımı sevsin.' diyen anne, beklentisini kısa ve net bir cümleyle özetledi.

Öte yandan bu açıklamalar, Döngel'in özel hayatının yoğun şekilde konuşulduğu bir döneme denk geldi. Oyuncu, ekim ayında rapçi Murda ile ilişkisini sürpriz bir videoyla duyurmuş, ancak çiftin birlikteliği kısa sürmüştü.

Ayrılığın ardından adı ünlü futbolcu Lucas Torreira ile anılan Döngel, bu iddialara şapka detayıyla yanıt vermişti. Geçtiğimiz günlerde ise Bebek'teki bir mekanda bir grupla tartıştığı öne sürülen oyuncu, muhabirlere tepki göstermişti.

Eylül ayında da trafikte yaşanan bir yol verme tartışmasında silahla tehdit edildiğini anlatan Döngel, yaşadığı korku dolu anlarla gündeme gelmişti. Kısa süre içinde art arda gelen bu gelişmeler, oyuncunun her açıklamasının dikkatle takip edilmesine neden oldu.

Annesinin evlilik sorusuna verdiği samimi yanıtlar da kısa sürede magazin gündeminde yerini aldı.