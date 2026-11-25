Aston Villa Maçının Son Bölümünde Sakatlanarak Oyundan Çıkan Torreira Maç Sonu Sekerek Gece Kulübüne Gitti
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Galatasaray dün gece Avrupa zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı kırmızılılar, Aston Villa'yı yenerek puanını 9'a çıkardı ve ilk 8 iddiasını sürdürdü. Ancak maç içinde yürekleri ağza getiren sahneler de vardı. Deniz Gül'ün yüzünün kanlar içinde kalması, Torreira'nın maça devam edememesi taraftarları üzmüştü.
Torreira'nın maç sonu soluğu gece kulübünde alması ise 'ciddi' bir sakatlık sorununun olmadığı yorumlarına neden oldu.
Torreira'nın sektiği anlar kameralara da yansıdı.
Torreira uzatma dakikalarında oyundan çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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