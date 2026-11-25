Galatasaray dün gece Avrupa zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı kırmızılılar, Aston Villa'yı yenerek puanını 9'a çıkardı ve ilk 8 iddiasını sürdürdü. Ancak maç içinde yürekleri ağza getiren sahneler de vardı. Deniz Gül'ün yüzünün kanlar içinde kalması, Torreira'nın maça devam edememesi taraftarları üzmüştü.

Torreira'nın maç sonu soluğu gece kulübünde alması ise 'ciddi' bir sakatlık sorununun olmadığı yorumlarına neden oldu.

Kaynak - Gece Muhabiri