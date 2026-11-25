Aston Villa'yı Yıkan Deniz Gül İçin Maçın Ardından Yeni Gelişme Yaşandı: Ameliyat Olacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı Deniz Gül'ün golüyle 1-0 mağlup etti. Genç santrfor, takımına galibiyeti getiren kafa vuruşu sırasında yüzüne darbe aldı ve sargıyla oyuna devam etti. Karşılaşmanın ardından kulüp doktoru Yener İnce, 22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulüp doktoru ameliyat kararını açıkladı.
Golü atarken yüzüne darbe aldı.
"Onun için çok üzgünüm."
Galatasaray'ın sıradaki sınavı Beşiktaş derbisi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın