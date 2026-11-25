Aston Villa'nın Senegalli forveti Nicolas Jackson, Deniz Gül'ün yaralandığı pozisyon hakkında şu ifadeleri kullandı:

'O an için kırmızı kart görmeyi düşündüm ve gülmeye başladım çünkü öyle olabilirdi. Topu göğsümle kontrol ettiğim anda, topu uzaklaştırmaya çalıştım ama Deniz Gül topu Zion Suzuki'nin üzerinden kafayla geçecek kadar zekiydi ve sonunda botum yüzüne çarptı. Kan aktı, sinirli hissettim çünkü bu kasıtlı değildi ve onun için çok üzgünüm. Sanırım kırmızı kart almadım çünkü kasıtlı bir hareket değildi.'