Çıplak Saunadan Çorba Şapırtısına: Dünyanın Dört Bir Yanından Birbirinden Şaşırtıcı Gelenekler
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Bir ülkede sıradan sayılan davranış, başka bir ülkede kaş kaldırtabiliyor. Kimi yerde çorbayı sesli içmek iltifat, kimi yerde bahşiş bırakmak hakaret sayılıyor. İşte farklı ülkelerin ilginç gelenekleri.
Finlandiya'da bütün aile birlikte, üstünde hiçbir şey olmadan saunaya girebiliyor. Üstelik bu durum ülkede gayet olağan karşılanıyor.
Yeni Zelanda'da ayakkabısız dolaşmak sıradan bir görüntü. Süpermarkette de fast food zincirinde de çıplak ayaklı müşterilere rastlayabilirsiniz.
Japonya'da çorbayı sesli içmek, yemeği beğendiğinizi gösterir. Batı'da aynı ses kabalık sayılırken orada tam bir övgü anlamına geliyor.
Kanada tarihinin en büyük hırsızlıklarından biri hiç beklenmedik bir yerde yaşandı: akçaağaç şurubu deposunda. Milyonlarca dolarlık şurubun çalınması ülkenin hafızasına kazındı.
Japonya'da bahşiş bırakmak ince bir davranış değil, kabalık olarak görülüyor. Bahşiş verdiğiniz kişi bundan alınabiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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