Beydemir'in açıklamasına göre Sharon Kovacs da Ruby Umay da şu an iyi durumda. Yine de şarkıcı, kızlarını yoğun bakımda uzun bir sürecin beklediğini belirtti.

Çiftin zorlu süreci aslında haftalar önce başlamıştı. Kovacs, hamilelik komplikasyonları nedeniyle hastaneye kaldırılmış, bebeğin çok erken doğmak istediğini ve doktorların doğumu şimdilik durdurduğunu anlatmıştı. Kovacs, durumu 'belirsiz ve korkutucu' diye tanımlamış, en az bir ay daha hastanede kalabileceğini söylemişti.

Beydemir de 18 Kasım'daki konserini erteleyerek Hollanda'ya uçmuştu. Havalimanından 'Kızımı görmeye gidiyorum' notuyla paylaşım yapan şarkıcı, sevenlerinden dua istemişti.

Birkaç gün önce de '25'inci haftaya girdik çok şükür' diyerek her geçen günün lehlerine olduğunu, ancak sürecin 'gerçekten çok yıpratıcı' geçtiğini anlatmıştı. Doğum bu paylaşımdan kısa süre sonra gerçekleşti.