Haftalardır Hastanede Bekleyen Ufuk Beydemir Baba Oldu: Erken Doğan Kızının Adını da Açıkladı
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Haftalardır hastanede bekleyen Ufuk Beydemir ile Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs'ın kızı dünyaya geldi. Bebek, gebeliğin 25. haftasının 3. gününde erken doğdu. Beydemir, kızına Ruby Umay adını verdiklerini açıkladı ve anne ile bebeğin iyi olduğunu söyledi. Ancak Ruby Umay'ı yoğun bakımda uzun bir süreç bekliyor.
Ufuk Beydemir ile Sharon Kovacs'ın kızı, 25 hafta 3 günlükken dünyaya geldi.
Bebeğin adı Ruby Umay oldu, ikinci isim dikkat çekti..
Anne ve bebek iyi, ancak Ruby Umay'ı yoğun bakımda uzun bir süreç bekliyor.
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