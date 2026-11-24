Özcan Deniz ve Deniz Çakır Yasaklı Madde Operasyonunda Gözaltına Alındı
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Ünlülere yönelik operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Özcan Deniz de yer aldı. Özcan Deniz , Burcu Özberk ve Deniz Çakır yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınırken, listenin 35 kişi olduğu belirtildi.
Ünlülere yönelik operasyonda 35 kişilik gözaltı listesi olduğu öğrenildi.
Murat Başoğlu da gözaltı listesinde.
Moda yarışmasıyla tanınan Meltem Keklik de gözaltında.
Burcu Özberk'in de adı açıklandı.
Listenin bir kısmı belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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