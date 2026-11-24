Tantana Show'a konuk olan Mert Albayrak'a göre sırrın bir yarısı tabakta, diğer yarısı spor salonunda. Mert Albayrak'ın anlattıklarına göre videolarda izlenen ziyafetler, günlerinin yalnızca bir kısmını oluşturuyor. Videoların dışında kalan günler onun deyişiyle 'bozmadığı günler' ve bu günlerde oldukça sade bir düzen uyguluyor.

'Bozmadığım günlerde çok temiz beslenen bir adamım' diyen Albayrak, bu günlerin menüsünü de tek tek sıraladı. Pilavı lapa yaptığını, protein almak için eti haşlayarak tükettiğini, yanına yaptığı salataya ise sadece limon sıktığını söyledi.

Albayrak'ın kendi hayatı için kurduğu denge de dikkat çekti. 'Videolarda izlediğiniz günlerde ne kadar lezzetli şeyler yiyorsam, off günlerimde de bir o kadar lezzetsiz şeyler yiyorum' sözleri, ekranda görülen ziyafetlerin perde arkasını gözler önüne serdi.