Tek Oturuşta Dev Porsiyonları Bitiren Mert Albayrak Kilo Almamasının Sırrını Açıkladı
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Tek oturuşta bitirdiği dev porsiyonlarla tanınan Mert Albayrak, bu kadar yemeğe rağmen neden kilo almadığını anlattı. Albayrak, videoların dışındaki günlerde lapa pilav, haşlanmış et ve sadece limonlu salatayla beslendiğini söyledi. Güne koşuyla başlayıp tenis, boks ve ağırlık antrenmanıyla devam ettiğini anlatan ünlü isim, kendi bedenini jet motoruna benzetti.
KAYNAK: Tantana Show
Mert Albayrak videoların dışındaki günlerde lapa pilav, haşlanmış et ve sadece limonlu salatayla besleniyormuş.
Mert Albayrak güne koşuyla başlıyor, ardından tenis, boks ve ağırlık antrenmanına gidiyor.
Mert Albayrak kendi bedenini jet motoruna, spor yapmayanların bedenini Tofaş motoruna benzetti.
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