Resmen Eridi! Onur Büyüktopçu, İki Ayda Nasıl 15 Kilo Verdiğini Açıkladı
Resmen Eridi! Onur Büyüktopçu, İki Ayda Nasıl 15 Kilo Verdiğini Açıkladı
Kiralık Aşk dizisindeki Koriş karakteriyle tanıdığımız Onur Büyüktopçu, aniden verdiği kilolarla gündemde. Yıllar sonra dizi sektörüne geri dönen Büyüktopçu, iki ayda nasıl 15 kilo verdiğiyle alakalı muhabirlere konuştu.
KAYNAK: Snob Magazin
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2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde tanıdığımız Onur Büyüktopçu, "Çift Kişilik Oda" dizisiyle geri dönüyor.
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Yeni dizisi öncesinde iki ayda 15 kilo veren Onur Büyüktopçu, mide ameliyatına karşı olup diyetle zayıfladığını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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