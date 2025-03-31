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Resmen Eridi! Onur Büyüktopçu, İki Ayda Nasıl 15 Kilo Verdiğini Açıkladı

Resmen Eridi! Onur Büyüktopçu, İki Ayda Nasıl 15 Kilo Verdiğini Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.03.2025 - 20:04

Kiralık Aşk dizisindeki Koriş karakteriyle tanıdığımız Onur Büyüktopçu, aniden verdiği kilolarla gündemde. Yıllar sonra dizi sektörüne geri dönen Büyüktopçu, iki ayda nasıl 15 kilo verdiğiyle alakalı muhabirlere konuştu.

KAYNAK: Snob Magazin

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2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde tanıdığımız Onur Büyüktopçu, "Çift Kişilik Oda" dizisiyle geri dönüyor.

2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde tanıdığımız Onur Büyüktopçu, "Çift Kişilik Oda" dizisiyle geri dönüyor.

Snob Magazin kameralarına konuşan Büyüktopçu, yeni dizisiyle ilgili 'Provadan çıktım. Mayıs ayında ekranda olacağız. 'Çift Kişilik Oda' adında romantik komedi. Ekip de güzel. Kiralık Aşk da yaz dizisiydi. Yaz dizileri bana uğurlu geliyor. Yaz işleri güzel ve keyifli. Dört yıldır yoktum. Gündüz kuşağında dört sene çalıştım. Asıl mesleğim oyunculuk. Boş durmadım tiyatro ve film çektim' dedi.

Son dönemde verdiği kilolarla dikkatlerden kaçmayan Büyüktopçu, bu konuda da konuşmayı ihmal etmedi.

Yeni dizisi öncesinde iki ayda 15 kilo veren Onur Büyüktopçu, mide ameliyatına karşı olup diyetle zayıfladığını açıkladı.

Yeni dizisi öncesinde iki ayda 15 kilo veren Onur Büyüktopçu, mide ameliyatına karşı olup diyetle zayıfladığını açıkladı.

'15 kilo verdim. Daha vereceğim. Spor ve diyet. Özellikle diyette zorlanıyorum. Kilo sağlıksız bir şey. İki aydır yapıyorum. Makarnasız, pilavsız ve ekmeksiz doymam. Bunları hayatımdan çıkardım. Fenalık geliyor ama salata yapıyorum. Mide ameliyatlarına karşıyım. Zaten narkoz korkum var, herhalde olamam. Kilo veriyorum da korumak önemli.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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