Gülsim Ali'nin "Kendiden Daha İyi Oyuncu" Akımında Pas Geçtiği İsimler Şaşırttı
Gülsim Ali'nin "Kendiden Daha İyi Oyuncu" Akımında Pas Geçtiği İsimler Şaşırttı
Son döneme Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu 'Olduğu Gibi' programında konuklarına yönelttiği 'Kendinden daha iyi oyuncu' akımı sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Programın son konuğu Gülsim Ali de aynı akıma katıldı ve kendinden daha iyi bir oyuncu bulana dek sessiz kaldığı isimler şoke etti.
KAYNAK: Haber Global
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Gönül Dağı'ndaki Dilek karakteriyle tanıdığımız oyuncu Gülsim Ali, Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu.
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"Senden daha iyi bir oyuncu olduğunda durdurabilirsin" diyen Ömeroğlu, Gülsim Ali'ye isimleri saymaya başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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