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Gülsim Ali'nin "Kendiden Daha İyi Oyuncu" Akımında Pas Geçtiği İsimler Şaşırttı

Gülsim Ali'nin "Kendiden Daha İyi Oyuncu" Akımında Pas Geçtiği İsimler Şaşırttı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.03.2025 - 19:19

Son döneme Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu 'Olduğu Gibi' programında konuklarına yönelttiği 'Kendinden daha iyi oyuncu' akımı sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Programın son konuğu Gülsim Ali de aynı akıma katıldı ve kendinden daha iyi bir oyuncu bulana dek sessiz kaldığı isimler şoke etti.

KAYNAK: Haber Global

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Gönül Dağı'ndaki Dilek karakteriyle tanıdığımız oyuncu Gülsim Ali, Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu.

Gönül Dağı'ndaki Dilek karakteriyle tanıdığımız oyuncu Gülsim Ali, Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu.

Oyunculuk kariyerine 2012 yılında başlayan Gülsim Ali'yi son olarak 2023 yılında yayınlanan Al Sancak dizisinde izlemiştik. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Ali, son dönemde ünlü oyunculara yöneltilen 'Kendinden daha iyi oyuncuyu duyana kadar sessiz kal' akımına katıldı.

Haber Global'den Ferit Ömerlioğlu'nun saydığı oyuncular karşısında uzun bir süre sessizliğini koruyan Gülsim Ali, en sonunda bir oyuncuda durdu.

"Senden daha iyi bir oyuncu olduğunda durdurabilirsin" diyen Ömeroğlu, Gülsim Ali'ye isimleri saymaya başladı.

"Senden daha iyi bir oyuncu olduğunda durdurabilirsin" diyen Ömeroğlu, Gülsim Ali'ye isimleri saymaya başladı.

Sera Kutlubey, Damla Colbay, Merve Oflaz, Gözde Mutluer, Sümeyye Aydoğan, Rabia Soytürk, Seray Kaya, Öykü Çelik, Cemre Baysel, İlayda Alişan, Ayça Ayşin Turan, Hafsanur Sancaktutan, Özge Yağız, Alina Boz, Afra Saraçoğlu, Burcu Özberk, Hande Erçel, Fahriye Evcen, Cansu Dere, Tuba Büyüküstün'ün adı okunduğunda susan Gülsim Ali, sıra Özgü Namal'a gelince övmelere doyamadı. 

Gülsim Ali, Özgü Namal için 'Burada durdurmak istiyorum. Gerçekten oynadığı son işi bir fan gibi izlediğim bir oyuncu. Sanırım benimle yaşıt olan birini değil de gerçekten onun gibi olmak istediğim ya da onun yolundan ilerlemek istediğim bir isme Özgü Namal derim.' ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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