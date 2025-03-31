Gülsim Ali'nin "Kendiden Daha İyi Oyuncu" Akımında Pas Geçtiği İsimler Şaşırttı

Sera Kutlubey, Damla Colbay, Merve Oflaz, Gözde Mutluer, Sümeyye Aydoğan, Rabia Soytürk, Seray Kaya, Öykü Çelik, Cemre Baysel, İlayda Alişan, Ayça Ayşin Turan, Hafsanur Sancaktutan, Özge Yağız, Alina Boz, Afra Saraçoğlu, Burcu Özberk, Hande Erçel, Fahriye Evcen, Cansu Dere, Tuba Büyüküstün'ün adı okunduğunda susan Gülsim Ali, sıra Özgü Namal'a gelince övmelere doyamadı.

Gülsim Ali, Özgü Namal için 'Burada durdurmak istiyorum. Gerçekten oynadığı son işi bir fan gibi izlediğim bir oyuncu. Sanırım benimle yaşıt olan birini değil de gerçekten onun gibi olmak istediğim ya da onun yolundan ilerlemek istediğim bir isme Özgü Namal derim.' ifadelerini kullandı.