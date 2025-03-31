Şakir Paşa Ailesi'nin Bir Sahnesinde Gördüğümüz Kadın Meğer Cevat'ın 2. Eşiymiş!

Vahide Perçin​, Fırat Tanış​, Cem Yiğit Üzümoğlu​, Denise Capezza​, Meryem Uzerli​ ve Nilsu Berfin Aktaş'ın oynadığı dizi her geçen hafta yeni bölümüyle gündem olmayı başarıyor. Dizide 1912 yılından itibaren Şakir Paşa ailesinin üyelerinin yaşamlarını, sanat dünyasındaki etkilerini ve aile içindeki karmaşık ilişkileri anlatılıyor. Bu nedenle geçtiğimiz bölümlerde gördüğümüz bir sahne izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Ailenin gerçek hikayesini bilenler Agnesi'nin Cevat Şakir'in tek eşi olmadığını iyi bilirler. Halikarnas Balıkçısı, Agnesi'den sonra Hamdiye Hanım ile evlenmiştir. Peki, biz bunu dizide izleyecek miyiz? Herkesin merak konusu olan bu soru sanıyoruz ki yanıt buldu.