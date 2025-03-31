Şakir Paşa Ailesi'nin Bir Sahnesinde Gördüğümüz Kadın Meğer Cevat'ın 2. Eşiymiş!
Şakir Paşa Ailesi'nin Bir Sahnesinde Gördüğümüz Kadın Meğer Cevat'ın 2. Eşiymiş!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@kia_cerato/ph...
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, NOW TV'nin en çok sevilen dizilerinden biri oldu. Dizide sık sık fark etmediğimiz bir detay ile karşılaşıyoruz. Yine benzer bir detay daha ortaya çıktı. Meğer dizinin geçtiğimiz bölümlerinde bir sahnede gördüğümüz genç kadın, Cevat Şakir'in 2. eşi olacakmış. Merak edenler için o sahneyi ve detayları paylaştık!
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Şakir Paşa Ailesi dizisinde izleyenleri şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
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Çünkü dizinin 11. bölümünde izlediğimiz bir sahnede Hamdiye Hanım ile Cevat Şakir yan yana gösterildi. İşte o sahne:
Cevat Şakir'in ikinci eşi olan Hamdiye Hanım, Çapa Öğretmen Okulu mezunu bir eğitimciydi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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