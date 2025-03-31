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Şakir Paşa Ailesi'nin Bir Sahnesinde Gördüğümüz Kadın Meğer Cevat'ın 2. Eşiymiş!

Şakir Paşa Ailesi'nin Bir Sahnesinde Gördüğümüz Kadın Meğer Cevat'ın 2. Eşiymiş!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.03.2025 - 12:45

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, NOW TV'nin en çok sevilen dizilerinden biri oldu. Dizide sık sık fark etmediğimiz bir detay ile karşılaşıyoruz. Yine benzer bir detay daha ortaya çıktı. Meğer dizinin geçtiğimiz bölümlerinde bir sahnede gördüğümüz genç kadın, Cevat Şakir'in 2. eşi olacakmış. Merak edenler için o sahneyi ve detayları paylaştık!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kia_cerato/ph...
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Şakir Paşa Ailesi dizisinde izleyenleri şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Şakir Paşa Ailesi dizisinde izleyenleri şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Vahide Perçin​, Fırat Tanış​, Cem Yiğit Üzümoğlu​, Denise Capezza​, Meryem Uzerli​ ve Nilsu Berfin Aktaş'ın oynadığı dizi her geçen hafta yeni bölümüyle gündem olmayı başarıyor. Dizide 1912 yılından itibaren Şakir Paşa ailesinin üyelerinin yaşamlarını, sanat dünyasındaki etkilerini ve aile içindeki karmaşık ilişkileri anlatılıyor. Bu nedenle geçtiğimiz bölümlerde gördüğümüz bir sahne izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Ailenin gerçek hikayesini bilenler Agnesi'nin Cevat Şakir'in tek eşi olmadığını iyi bilirler. Halikarnas Balıkçısı, Agnesi'den sonra Hamdiye Hanım ile evlenmiştir. Peki, biz bunu dizide izleyecek miyiz? Herkesin merak konusu olan bu soru sanıyoruz ki yanıt buldu.

Çünkü dizinin 11. bölümünde izlediğimiz bir sahnede Hamdiye Hanım ile Cevat Şakir yan yana gösterildi. İşte o sahne:

Çünkü dizinin 11. bölümünde izlediğimiz bir sahnede Hamdiye Hanım ile Cevat Şakir yan yana gösterildi. İşte o sahne:
www.tiktok.com

İnternette yer alan bilgilere göre Hamdiye Hanım, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın dayısının kızı, yani kuzenidir. Dizide de bu bağlamda bir araya geliyorlar.

Cevat Şakir'in ikinci eşi olan Hamdiye Hanım, Çapa Öğretmen Okulu mezunu bir eğitimciydi.

Cevat Şakir'in ikinci eşi olan Hamdiye Hanım, Çapa Öğretmen Okulu mezunu bir eğitimciydi.

1925 yılında, Bodrum Kaymakamı'nın önerisiyle Bodrum Kız Mektebi Müdürü olarak atanmıştı. Ardından öğretmenlik kariyerine başlamıştı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında aydın kadınlarından biri olarak, modern giyimi ve davranışlarıyla dikkat çekti; Bodrum'da başı açık gezen ve şapka takan ilk kadınlardan biri oldu. ​

Hamdiye Hanım'ın Cevat Şakir ile evliliğinden Sina adında bir de oğlu var. Ancak, Muğla'da hizmet içi eğitim aldığı sırada, eşinin kendisini gıyaben boşadığını öğrendi. Bu olayın ardından Cevat Şakir'den ayrıldı. Bodrum'da öğretmenlik görevine devam etti ve oğlunu tek başına büyüttü.

Bakalım, ilerleyen bölümlerde bu ikilinin evliliğini de izleyebilecek miyiz? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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