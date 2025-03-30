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O Ses Türkiye'ye Hadise'nin Taklidini Yapan Yarışmacı Damga Vurdu!

O Ses Türkiye'ye Hadise'nin Taklidini Yapan Yarışmacı Damga Vurdu!

O Ses Türkiye
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
30.03.2025 - 16:43

Türkiye'nin en popüler müzik yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye, geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine ekrana damgasını vurdu. Ancak bu kez bir yarışmacının sesinden çok taklidi konuşuldu. Sosyal medyada Hadise taklidi yaparak videolar çeken Kübra Demir, yarışmada da hünerlerini gösterdi. İşte o anlar...

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O Ses Türkiye'de Hadise taklidi yapan yarışmacı gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

O Ses Türkiye'de Hadise taklidi yapan yarışmacı gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

2011 yılından bu yana izleyicilerle buluşan tv8'in efsane yarışması ​O Ses Türkiye, 2025 sezonuyla her cumartesi ekrana geliyor. Yeni sezonda jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise yer alıyor.

Her zaman olduğu gibi geçtiğimiz akşam da ekrana damgasını vuran yarışmada Hadise'yi şaşırtan bir olay yaşandı. Yarışmaya katılan Kübra Demir, sahne performansının ardından jürilerden olumsuz dönüt aldı. Kimse sesine dönmedi ancak o taklidi ile herkesi şaşırtmayı başardı. Sohbet esnasında taklit yeteneklerini sergileyen yarışmacı bir anda Hadise gibi konuşmaya başlayınca stüdyo kahkahaya boğuldu. Benzerliğe Hadise de tepkisiz kalmadı.

Sosyal medyada da Hadise taklidi yaparak videolar çeken Demir, o anları TikTok hesabından paylaştı. İzlemeyenler için o anlara bir bakalım...

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Peki sizce benziyor mu? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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