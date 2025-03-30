O Ses Türkiye'ye Hadise'nin Taklidini Yapan Yarışmacı Damga Vurdu!
O Ses Türkiye'ye Hadise'nin Taklidini Yapan Yarışmacı Damga Vurdu!
Türkiye'nin en popüler müzik yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye, geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine ekrana damgasını vurdu. Ancak bu kez bir yarışmacının sesinden çok taklidi konuşuldu. Sosyal medyada Hadise taklidi yaparak videolar çeken Kübra Demir, yarışmada da hünerlerini gösterdi. İşte o anlar...
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O Ses Türkiye'de Hadise taklidi yapan yarışmacı gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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