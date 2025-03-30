O Ses Türkiye'ye Hadise'nin Taklidini Yapan Yarışmacı Damga Vurdu!

2011 yılından bu yana izleyicilerle buluşan tv8'in efsane yarışması ​O Ses Türkiye, 2025 sezonuyla her cumartesi ekrana geliyor. Yeni sezonda jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise yer alıyor.

Her zaman olduğu gibi geçtiğimiz akşam da ekrana damgasını vuran yarışmada Hadise'yi şaşırtan bir olay yaşandı. Yarışmaya katılan Kübra Demir, sahne performansının ardından jürilerden olumsuz dönüt aldı. Kimse sesine dönmedi ancak o taklidi ile herkesi şaşırtmayı başardı. Sohbet esnasında taklit yeteneklerini sergileyen yarışmacı bir anda Hadise gibi konuşmaya başlayınca stüdyo kahkahaya boğuldu. Benzerliğe Hadise de tepkisiz kalmadı.