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Kim Bu Kadın? Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım'ın Gizemli Komşusu Hakkında Teoriler

Kim Bu Kadın? Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım'ın Gizemli Komşusu Hakkında Teoriler

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.03.2025 - 08:25

Bildiğiniz üzere, Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir oyuncu dahil oldu. Henüz iki bölümdür izleme şansına nail olduğumuz Şerbo yeni oyuncusu Elif Melda Yılmaz, Beril karakterine hayat veriyor. Beril aniden hayatımıza giren Kıvılcım'ın komşusu oldu. Alev'in eski evine yerleşen Beril'in davranışlarında bir gariplik olduğunu sezmişsinizdir. Özellikle Kıvılcım'a bakışları oldukça şüphe uyandırdı. 

Peki, kim bu Beril? Neden hayatımıza girdi? Kıvılcım'la derdi ne? İşte, Şerbo'daki gizemli kadın hakkında sosyal medyada dolaşan iddialar...

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3 sezondur keyifle izlediğimiz Kızılcık Şerbeti'nde bir işler dönüyor.

3 sezondur keyifle izlediğimiz Kızılcık Şerbeti'nde bir işler dönüyor.

Diziye yeni dahil olan Elif Melda Yılmaz, Beril karakteriyle hayatımıza girdi. Bu kadın diziye neden girdi, hiçbirimiz henüz anlamadık. Ama belli ki bir işler dönmeye başlayacak.

Kıvılcım'ın alt komşusu olan Beril'de bir haller var. İlk sahnesinde Kıvılcım'a tuhaf tuhaf bakan Beril, hayatıyla ilgili ser verip sır vermedi. Eve taşındığından beri de Kıvılcım ve Sönmez teyzeyi hiç rahat bırakmadı. Sürekli kapılarını çalıyor, poğaça getirdim, kahvenizi içeyim diyerek aralarına sızmaya çalışıyor.

Kim bu gizemli komşu Beril?

Kim bu gizemli komşu Beril?

Henüz iki bölümdür izleyebildiğimiz Beril daha şimdiden merak uyandırdı. Çünkü son bölümde adeta Kıvılcım'a benzemeye çalıştığı anlaşıldı. Diziye sarışın olarak giren Beril, bir anda saçlarını kahveye boyadı. Saçlarını Kıvılcım gibi boyadığı görüldü. 

Ayrıca Kıvılcım'ın arkasından 'Biz birbirimize benziyoruz.' diye kendi kendine konuştuğunu izledik. Neler olacak, hepimiz çok merak ettik açıkçası.

Sosyal medyada izleyenlerden bu tuhaf hareketler yapan kadın hakkında bazı iddialar dolaşmaya başladı.

Sosyal medyada izleyenlerden bu tuhaf hareketler yapan kadın hakkında bazı iddialar dolaşmaya başladı.

Şerbo'da 'Olmaz' dediğimiz her şey oldu. O yüzden hayal gücümüzün sınırlarını zorluyoruz. Bu Beril'in dizideki rolü ne olabilir, işte birkaç teoriyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

  • İlk iddia şu yönde bu kadın takıntılı bir kadın ve bu kez piyango Kıvılcım'a vurdu. Kıvılcım'ın hamile olduğunu duyduktan sonra kendi karnına dokunup çocuk mesajı veren Beril, tahminlere göre Kıvılcım'ın çocuğunu doğduğunda kaçırmayı deneyecek. Hatta bu sahne sezon finalinde yayınlanabilir.

  • Diğer yandan dizimizden bir sapık geçmişti hatırlarsanız: Cemal. Cemal, Kıvılcım'a aşıktı ve onu gizli gizli takip ederek tacize kalkışmıştı. Kıvılcım'la birlikte olan Ömer'i de bıçaklamıştı. Beril’in de, yapabileceklerinin sınırı olmadığını gördüğümüz bu adamın intikamını alacak bir bağlantısı olabilir. Ablası, kardeşi gibi mesela...

  • Son olarak ise Beril'in Ömer'e takıntılı bir aşık olduğu iddiası var. Tıpkı Cemal de Kıvılcım'ın yaşadığı gibi, Ömer'e de takıntılı biçimde aşık olan bir kadın olabilir, Beril. 

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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