İşte Benim Stilim'de Nazlı Hamarat'ın Giydiği İkonik Ayakkabının Bugünkü Fiyatı!
İşte Benim Stilim'de Nazlı Hamarat'ın Giydiği İkonik Ayakkabının Bugünkü Fiyatı!
Bir döneme damgasını vuran şov programı İşte Benim Stilim'de oldukça dikkat çeken anlara şahitlik etmiştik. Bunlardan biri de Nazlı Hamarat'ın ikonik ayakkabılarıydı. Programda yarışmacılardan giydikleri kıyafetlerin fiyatları isteniyordu. Hamarat'ın göz alıcı ayakkabıları 6-7 bin tlden aşağı olmuyordu. O dönem fiyatıyla dudak uçuklatan giydiği bir ayakkabının bugünkü fiyatını bir TikTok kullanıcısı paylaştı.
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Fenomen yarışma programı İşte Benim Stilim'e adını yazdırmıştı.
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Bir TikTok kullanıcısı Hamarat'ın giydiği ayakkabıların bugünkü fiyatını hesapladı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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