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İşte Benim Stilim'de Nazlı Hamarat'ın Giydiği İkonik Ayakkabının Bugünkü Fiyatı!

İşte Benim Stilim'de Nazlı Hamarat'ın Giydiği İkonik Ayakkabının Bugünkü Fiyatı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.03.2025 - 10:46

Bir döneme damgasını vuran şov programı İşte Benim Stilim'de oldukça dikkat çeken anlara şahitlik etmiştik. Bunlardan biri de Nazlı Hamarat'ın ikonik ayakkabılarıydı. Programda yarışmacılardan giydikleri kıyafetlerin fiyatları isteniyordu. Hamarat'ın göz alıcı ayakkabıları 6-7 bin tlden aşağı olmuyordu. O dönem fiyatıyla dudak uçuklatan giydiği bir ayakkabının bugünkü fiyatını bir TikTok kullanıcısı paylaştı.

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Fenomen yarışma programı İşte Benim Stilim'e adını yazdırmıştı.

Fenomen yarışma programı İşte Benim Stilim'e adını yazdırmıştı.

Nazlı Hamarat'tan bahsediyoruz. Stil yarışmasında tanındıktan sonra özel hayatında da ünlenen Hamarat, giydikleri ile birçok kadının beğenisini kazanmıştı. Daha önce jürisinde rahmetli Nur Yerlitaş, Ivana Sert ve Kemal Doğulu'nun yer aldığı program çok ses getirmişti. Yarışmanın sunuculuğunu ise Öykü Serter üstlenmişti.

Yarışma konsepti gereği yarışmacılar giydiklerinin fiyatlarını da öğrenebiliyorduk. O dönem dikkat çeken yarışmacı Hamarat'ın giydiği ayakkabıların fiyatı dudak uçuklatıyordu. Yarışmacı 6-7 bin tlden aşağı ayakkabı giymiyordu.

Bir TikTok kullanıcısı Hamarat'ın giydiği ayakkabıların bugünkü fiyatını hesapladı.

Bir TikTok kullanıcısı Hamarat'ın giydiği ayakkabıların bugünkü fiyatını hesapladı.

İşte Benim Stilim All Star'ın 5 Eylül 2015 tarihli 31. bölümünde Hamarat'ın giydiği 6 bin 750 tl'lik ayakkabı çok konuşulmuştu. @stfumerve adlı kullanıcı o ayakkabıların bugünkü fiyatını hesapladı. O yıllarda yeterince pahalı bulunan ve Hamarat ile ikonikleşen ayakkabı 2025'te 72 bin 337 tl ediyor.

Sizce hak ediyor mu? Yorumlarda buluşalım...

İşte o paylaşım:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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