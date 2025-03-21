İşte Benim Stilim'de Nazlı Hamarat'ın Giydiği İkonik Ayakkabının Bugünkü Fiyatı!

Nazlı Hamarat'tan bahsediyoruz. Stil yarışmasında tanındıktan sonra özel hayatında da ünlenen Hamarat, giydikleri ile birçok kadının beğenisini kazanmıştı. Daha önce jürisinde rahmetli Nur Yerlitaş, Ivana Sert ve Kemal Doğulu'nun yer aldığı program çok ses getirmişti. Yarışmanın sunuculuğunu ise Öykü Serter üstlenmişti.

Yarışma konsepti gereği yarışmacılar giydiklerinin fiyatlarını da öğrenebiliyorduk. O dönem dikkat çeken yarışmacı Hamarat'ın giydiği ayakkabıların fiyatı dudak uçuklatıyordu. Yarışmacı 6-7 bin tlden aşağı ayakkabı giymiyordu.