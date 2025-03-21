Didem Arslan Yılmaz'ın Programındaki Beyin Yakan Olayın Psikolojik Analizine Çok Şaşıracaksınız!
Didem Arslan Yılmaz'ın Programındaki Beyin Yakan Olayın Psikolojik Analizine Çok Şaşıracaksınız!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHQh2wDoGny/
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de tam 2 yıl önce bir konu gündeme gelmişti. Belki hatırlarsınız, olayın başrollerinde Yağmur ve annesi Emine vardı. Anne Emine kızının kaybolduğunu söyleyerek programa çıkmıştı. Ancak yayındaki davranışları herkesin ilgisini çekti. İzlerken çelişkili açıklamalarıyla beynimizi yakan Emine, psyleri adlı Instagram hesabının da gündemine yerleşti. Emine'nin tuhaf ifadelerinden bir video oluşturan ve davranışlarını inceleyen hesabın psikolojik analizi bir yalan analizine dönüştü. İşte o anlar...
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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'deki Emine'yi hatırlar mısınız?
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Daha sonra yayında yaşananlar herkesin beynini yakacak türdendi.
psyleri adlı Instagram hesabı Emine'nin bu sözlü açıklamalarını ve davranışlarını analiz etti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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