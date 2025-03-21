onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Didem Arslan Yılmaz'ın Programındaki Beyin Yakan Olayın Psikolojik Analizine Çok Şaşıracaksınız!

Didem Arslan Yılmaz'ın Programındaki Beyin Yakan Olayın Psikolojik Analizine Çok Şaşıracaksınız!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.03.2025 - 10:03

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de tam 2 yıl önce bir konu gündeme gelmişti. Belki hatırlarsınız, olayın başrollerinde Yağmur ve annesi Emine vardı. Anne Emine kızının kaybolduğunu söyleyerek programa çıkmıştı. Ancak yayındaki davranışları herkesin ilgisini çekti. İzlerken çelişkili açıklamalarıyla beynimizi yakan Emine, psyleri adlı Instagram hesabının da gündemine yerleşti. Emine'nin tuhaf ifadelerinden bir video oluşturan ve davranışlarını inceleyen hesabın psikolojik analizi bir yalan analizine dönüştü. İşte o anlar...

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHQh2wDoGny/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'deki Emine'yi hatırlar mısınız?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'deki Emine'yi hatırlar mısınız?

2023 yılında kızı Yağmur'un kaybının araştırılması için Didem Arslan Yılmaz'ın programına başvuran Emine, gündeme yerleşmişti. 28 Mayıs’ta Sinop’un Türkeli ilçesinden İstanbul’a gelen Yağmur, Esenyurt’tan yapılan bir ihbar üzerine Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi tarafından bulundu. Didem Arslan Yılmaz, Yağmur’u alarak stüdyoya getirdi ve onu annesiyle yüz yüze görüştürdü.

Ancak Yağmur, annesiyle iletişim kurmayı reddetti ve korktuğunu dile getirdi.

Daha sonra yayında yaşananlar herkesin beynini yakacak türdendi.

Daha sonra yayında yaşananlar herkesin beynini yakacak türdendi.

Emine Beden Eğitimi öğretmeniyim, dedi ama üniversiteden terk olduğunu söyleyerek kendini ele vermişti. Dışarıdan fitness türü bir eğitim aldığını söyleyerek yayında üst üste yalan söylemişti. Dedime Arslan 'Dolandırıcı çıkmayasın?' diye kadına sormuştu. 

2 sene önce işi bıraktım, diyen Emine aynı ifadesinde 10 yıl önce öğretmenlik yaptığını da söylemişti. Şıanv'a 'şınap' diyen Emine, ne öğretmenlik yaptığı okulun ismini ne de kendisi hakkında dolandırıcılık iddiasında bulunan kişileri hatırlamıyordu.

psyleri adlı Instagram hesabı Emine'nin bu sözlü açıklamalarını ve davranışlarını analiz etti.

psyleri adlı Instagram hesabı Emine'nin bu sözlü açıklamalarını ve davranışlarını analiz etti.

Kadının bu çelişkili ifadelerinin ve peş peşe söylediği yalanların psikolojik olarak Mitomani denilen, Patolojik Yalan Söyleme hastalığı olduğuna dikkat çekti. Bu hastalık bireylerin sürekli ve kontrolsüz bir şekilde yalan söyleme eğiliminde olduğu bir durumdu. Emine de yayında ortaya çıkmasına rağmen söylediği yalanları inkar ederek kendini bundan alıkoyamıyordu. Bu huyu aynı zamanda dolandırıcılığa kadar gitmişti.

Kendisine çok güvenli olduğu görülen Emine'nin bu analize göre narsistik kişilik bozukluğu da vardı. Bu kişiler aynı zamanda antisosyal kişilik bozukluğuna da sahip olabiliyorlardı. Dikkat çekmek için bile yalana başvuracak durumda olan bu kişilerde histriyonik bozukluk da görülebiliyordu.

İşte o analiz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın