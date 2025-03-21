Didem Arslan Yılmaz'ın Programındaki Beyin Yakan Olayın Psikolojik Analizine Çok Şaşıracaksınız!

Kadının bu çelişkili ifadelerinin ve peş peşe söylediği yalanların psikolojik olarak Mitomani denilen, Patolojik Yalan Söyleme hastalığı olduğuna dikkat çekti. Bu hastalık bireylerin sürekli ve kontrolsüz bir şekilde yalan söyleme eğiliminde olduğu bir durumdu. Emine de yayında ortaya çıkmasına rağmen söylediği yalanları inkar ederek kendini bundan alıkoyamıyordu. Bu huyu aynı zamanda dolandırıcılığa kadar gitmişti.

Kendisine çok güvenli olduğu görülen Emine'nin bu analize göre narsistik kişilik bozukluğu da vardı. Bu kişiler aynı zamanda antisosyal kişilik bozukluğuna da sahip olabiliyorlardı. Dikkat çekmek için bile yalana başvuracak durumda olan bu kişilerde histriyonik bozukluk da görülebiliyordu.