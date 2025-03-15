Neler Oluyor Hayatta'da "Cadıyım" Diyen Kişi Yayında Elektriklerin Şov için Kesildiğini İddia Etti!
Geçtiğimiz gün Neler Oluyor Hayatta programında Ece Gürel'in kaybı işlenmişti. Gürel'in kaybıyla ilgili ortaya atılan iddiaların ele alındığı programda spiritüel meseleler konuşuldu. Gürel'in Hale Özen'in 'cadılık eğitimine' kaydolduğu bilgisi üzerinde duruldu. Yayında konuyla ilgilenen misafirler de vardı.
Programın sunucuları Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın konuklarından bir tanesi cadı olduğunu iddia etmişti. “Cadılığın El Kitabı” isimli kitabın yazarı Ufuk Elver'in konuşması sırasında canlı yayında bir de elektrik kesintisi yaşanmıştı. Yayında kesintinin 'fizik ötesi bir enerjiyle ilgili' olduğu konuşulmuştu. Elver, yayın sonrası yaptığı açıklamada bu kesintinin 'şov için kurgulandığını' iddia etti. İşte detaylar...
Neler Oluyor Hayatta programında spiritüel meseleler konuşulurken elektrik kesintisi yaşanması sosyal medyada gündem olmuştu.
Olayın ardından yayında kendisini cadı olarak tanımlayan Elver, TikTok hesabından bir açıklama yaptı.
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