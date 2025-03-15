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Neler Oluyor Hayatta'da "Cadıyım" Diyen Kişi Yayında Elektriklerin Şov için Kesildiğini İddia Etti!

Neler Oluyor Hayatta'da "Cadıyım" Diyen Kişi Yayında Elektriklerin Şov için Kesildiğini İddia Etti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.03.2025 - 12:50

Geçtiğimiz gün Neler Oluyor Hayatta programında Ece Gürel'in kaybı işlenmişti. Gürel'in kaybıyla ilgili ortaya atılan iddiaların ele alındığı programda spiritüel meseleler konuşuldu. Gürel'in Hale Özen'in 'cadılık eğitimine' kaydolduğu bilgisi üzerinde duruldu. Yayında konuyla ilgilenen misafirler de vardı. 

Programın sunucuları Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın konuklarından bir tanesi cadı olduğunu iddia etmişti. “Cadılığın El Kitabı” isimli kitabın yazarı Ufuk Elver'in konuşması sırasında canlı yayında bir de elektrik kesintisi yaşanmıştı. Yayında kesintinin 'fizik ötesi bir enerjiyle ilgili' olduğu konuşulmuştu. Elver, yayın sonrası yaptığı açıklamada bu kesintinin 'şov için kurgulandığını' iddia etti. İşte detaylar...

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Neler Oluyor Hayatta programında spiritüel meseleler konuşulurken elektrik kesintisi yaşanması sosyal medyada gündem olmuştu.

Neler Oluyor Hayatta programında spiritüel meseleler konuşulurken elektrik kesintisi yaşanması sosyal medyada gündem olmuştu.

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı programda Ece Gürel'in kaybı ile ilgili konuşmak üzere bazı konuklar canlı yayına katıldı. Canlı yayında, araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, spiritüel koç Sibel Uzun ve Cadılığın El Kitabı adlı kitabın yazarı Ufuk Elver yer aldı.

Programa Elver'in açıklamaları damgasını vurdu. Yayında 'Ben cadıyım.' diyerek dikkatleri üzerine çeken Elver'in konuşması sırasında yayın aniden kesildi. Stüdyoda elektriklerin kesildiğini söyleyen programın sunucuları şoke oldu. Ural, '11 yıldır burada çalışıyorum. İlk defa başıma geldi. Bu asla tesadüf değil.' diye konuşmuştu. Bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. İzleyenler bunun fizik ötesi olarak gerçekleştiğini iddia ettiler.

O anları içeriğimizde paylaşmıştık👇🏻

Olayın ardından yayında kendisini cadı olarak tanımlayan Elver, TikTok hesabından bir açıklama yaptı.

Olayın ardından yayında kendisini cadı olarak tanımlayan Elver, TikTok hesabından bir açıklama yaptı.

Elver, yayına ısrarlar üzerine çıktığını belirtti. Kendisinin yayına katılmak istemediğini söyleyen Elver, 'Sabah yayına çıkmam için aradılar.' dedi. Yayında kendisine hiç söz verilmediğini söyleyen Elver, kendini anlatamadığını belirtti. Yaptığı açıklamada 'Ben cadılık yapmıyorum. Mesleğim bu değil. Sadece cadılıkla ilgili hem eğlenceli hem ciddi videolar çekiyorum. Yayında bana söz verilmediği gibi bir de arkamdan konuşuldu.' dedi. Yayından çıktıktan sonra Ural'ın kendisi ile ilgili 'Dikkat çekmeye çalışıyor.' sözlerini hatırlatarak 'İşi şova döktüler. Ben bilimsellik üzerinde dururken onlar konunun altında doğa üstü bir şeyler aradılar.' dedi. Ayrıca konuşması sırasında elektriklerin gittiği anlar hakkında da açıklama yaptı. Elver, 'Elektiriklerin kesilmesinin benimle hiçbir ilgisi yok. 'İşi şova dönüştürmek için böyle bir şey kurguladılar muhtemelen.' dedi. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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