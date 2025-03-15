Neler Oluyor Hayatta'da "Cadıyım" Diyen Kişi Yayında Elektriklerin Şov için Kesildiğini İddia Etti!

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı programda Ece Gürel'in kaybı ile ilgili konuşmak üzere bazı konuklar canlı yayına katıldı. Canlı yayında, araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, spiritüel koç Sibel Uzun ve Cadılığın El Kitabı adlı kitabın yazarı Ufuk Elver yer aldı.

Programa Elver'in açıklamaları damgasını vurdu. Yayında 'Ben cadıyım.' diyerek dikkatleri üzerine çeken Elver'in konuşması sırasında yayın aniden kesildi. Stüdyoda elektriklerin kesildiğini söyleyen programın sunucuları şoke oldu. Ural, '11 yıldır burada çalışıyorum. İlk defa başıma geldi. Bu asla tesadüf değil.' diye konuşmuştu. Bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. İzleyenler bunun fizik ötesi olarak gerçekleştiğini iddia ettiler.