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Müge Anlı, Ece Gürel'e Cadılık Eğitimi Veren Hale Nur Özen'i Canlı Yayına Davet Etti!

Müge Anlı, Ece Gürel'e Cadılık Eğitimi Veren Hale Nur Özen'i Canlı Yayına Davet Etti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.03.2025 - 10:38

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra tedavi gördüğü hastenede vefat eden mimar Ece Gürel, ardında cevapsız sorular bıraktı. Ailesi kızları Ece'yi aramak için Müge Anlı'ya katılmıştı. 36 yaşındaki peyzaj mimarının vefatının ardından gizemli kaybını araştırmak için Anlı, yayınlarına devam ediyor. Programda Gürel ile ilgili ortaya atılan iddiaları ele alan Anlı, hepimizin gündemine bir anda yerleşen 'cadılık eğitimi' üzerinde durdu. 

Gürel'in cadılık eğitimi aldığı, kendisini astrolom olarak tanımlayan Hale Nur Özen geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp salıverilmişti. Anlı tarot, kurşun dökme, astral seyahat, bazı ilginç ritüellerle birlikte yapılan meditasyonları ve benzeri eylemleri 'modern üfürükçülük' diye tanımlarken bu tip eğitim verenleri ve olayda adı geçen Hale Nur Özen'i canlı yayına davet etti. Özen'e 'Gelin bana da verin bir cadılık eğitimi ama ben süpürgeyle uçmak isterim.' diye seslendi.

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36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümünün ardındaki sır perdesi...

36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümünün ardındaki sır perdesi...

2 Mart 2025 Pazar günü İstanbul Kağıthane'deki evinden ayrılarak Belgrad Ormanı'na giden Ece Gürel, hepimizi şaşırtan acı bir olay yaşadı. Kendisinden haber alamayan ailesi polise ve Müge Anlı'ya başvurdu. Belgrad Ormanı'nda hummalı bir arama çalışması başlatıldı. AFAD, AKUT ve çeşitli arama-kurtarma ekiplerinin katılımıyla ormanda geniş çaplı bir arama yapıldı. Arama çalışmaları sırasında Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları ormanda bulundu. 

Dört gün süren aramaların ardından Güreli 6 Mart 2025 tarihinde saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Ece Gürel'in durumu ciddiyetini korudu. Tedavi sırasında kalbi durdu; doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü ancak entübe edilerek yoğun bakımda tedavisine devam edildi. Maalesef, 7 Mart 2025 tarihinde saat 03.00'te hayatını kaybetti. Adli Tıp cenazeyi inceledi, Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği aktarıldı. Raporda ölüme neden olacak belirgin travmatik bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Ece Gürel'in vefatının ardından Müge Anlı, daha önce kaybını aradığı genç kadının Belgrad Ormanı'nda başına ne geldiğini işlemeye başladı.

Ece Gürel'in vefatının ardından Müge Anlı, daha önce kaybını aradığı genç kadının Belgrad Ormanı'nda başına ne geldiğini işlemeye başladı.

Ece Gürel'in gizemli kaybının peşini bırakmayan Müge Anlı, dünkü yayınında genç kadın ile ilgili gündemde olan ilginç iddiaları ele aldı. Gürel'in astroloji, tarot gibi spiritüel konularla ilgilendiği biliniyordu. Ancak vefat haberinden sonra kendisine 'cadılık eğitimi' veren ve astrolom olarak tanınan Hale Nur Özen bir röportaj verdi. Özen, Türker Akıncı'ya verdiği röportajın ardından dikkat çeken açıklamalarıyla gündemi epey meşgul etti. Ardından gözaltına alındıktan sonra salıverildi. 

Anlı, programında bahsi geçen cadılık eğitimi hakkında bilgi topladı. Ayrıca meditasyon ve meditasyon adı altında topluca yapılan ritüeller, astral seyahat, aile dizimi gibi konular da yayında gündeme geldi. 

Anlı, bu tip eylemlerde bulunmaya teşvik eden kişileri 'modern üfürükçüler' olarak nitlendirdi. Çünkü bu kişiler sözde ruha iyi gelecek ritüelleri ve eğitimleri yüklü miktarda bir para karşılığı sunuyordu.

Müge Anlı, Ece Gürel'e cadılık eğitimi veren Hale Nur Özen'i programa davet etti.

Müge Anlı, Ece Gürel'e cadılık eğitimi veren Hale Nur Özen'i programa davet etti.

Anlı, cadılık eğitimi isimli eğitimi veren Özen'e seslenerek 'Gelin bana da verin bir cadılık eğitimi ama ben süpürgeyle uçmak isterim.' dedi. Ek olarak, 'Bu eğitimi veren herkese kapım açık. Gelin, buyurun. Sonuçta sizin reklamınız olacak, size ATV kanalından davette bulunuyorum. Gelin burada hangi kapıları açıyorsunuz, astral seyahatle nereye gidiyorsunuz, öğrenelim. Hatta beni de astral seyahatle götürün. Ben de özür dileyeyim. Sevgili seyirciler 'Bakın gittim geldim, doğruymuş.' diyeyim. Bir de bunları kaç paraya yapıyorsunuz, onu söyleyin. Eğer kendinize güveniyorsanız gelip konuşabilirsiniz, ne var bunda.' dedi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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