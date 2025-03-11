Müge Anlı, Ece Gürel'e Cadılık Eğitimi Veren Hale Nur Özen'i Canlı Yayına Davet Etti!

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra tedavi gördüğü hastenede vefat eden mimar Ece Gürel, ardında cevapsız sorular bıraktı. Ailesi kızları Ece'yi aramak için Müge Anlı'ya katılmıştı. 36 yaşındaki peyzaj mimarının vefatının ardından gizemli kaybını araştırmak için Anlı, yayınlarına devam ediyor. Programda Gürel ile ilgili ortaya atılan iddiaları ele alan Anlı, hepimizin gündemine bir anda yerleşen 'cadılık eğitimi' üzerinde durdu.

Gürel'in cadılık eğitimi aldığı, kendisini astrolom olarak tanımlayan Hale Nur Özen geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp salıverilmişti. Anlı tarot, kurşun dökme, astral seyahat, bazı ilginç ritüellerle birlikte yapılan meditasyonları ve benzeri eylemleri 'modern üfürükçülük' diye tanımlarken bu tip eğitim verenleri ve olayda adı geçen Hale Nur Özen'i canlı yayına davet etti. Özen'e 'Gelin bana da verin bir cadılık eğitimi ama ben süpürgeyle uçmak isterim.' diye seslendi.