onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekran
Belgrad Ormanı’nda Kaybolan Mimar Ece Gürel'in Kaybının Perde Arkasında Tüm Yaşananlar

Belgrad Ormanı’nda Kaybolan Mimar Ece Gürel'in Kaybının Perde Arkasında Tüm Yaşananlar

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.03.2025 - 17:24

2 Mart Pazar günü evinden -eşinin söylemine göre- 'Biraz hava alacağım.' diyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Annesiyle telefon görüşmesinde ve arkadaşlarıyla mesajlarında Belgrad Ormanı'na gittiğini söyleyen 35 yaşındaki genç kadının kaybı ile ilgili ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Arama çalışmalarının başladığı bölgede Gürel'in montu, çantası ve cep telefonu bulundu. Ancak ne bir saldırı izi ne de bir ipucuna rastlanamadı. 

Gürel ile ilgili şüphe uyandıran açıklamalar Müge Anlı'nın yayınında geldi. Genç kadının hobi olarak spiritüel konularla ilgilendiği, en son mesajında bir Kızılderili sözü yazdığı, işinden henüz yeni istifa ettiği ve eşiyle bazı problemleri olduğu açıklamaları oldukça kafa karıştırcıydı. Ayrıca eşyalarını bıraktığı yer ve yürüme mesafesi de şüphe uyandırdı. Mimar Ece Gürel'e ne oldu, merak edilen tüm detayları şöyle bir ele alalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2 Mart Pazar günü öğle saatlerinde evinden "Biraz hava alacağım." diyerek çıkmıştı. Evine geri dönmeyen Ece Gürel'in kaybı için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu.

2 Mart Pazar günü öğle saatlerinde evinden "Biraz hava alacağım." diyerek çıkmıştı. Evine geri dönmeyen Ece Gürel'in kaybı için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu.

Peyzaj mimarı Ece Gürel'den o gün bu gündür haber alınamıyor. 35 yaşındaki genç kadın kaybolduğu gün oruçluydu. Hatta eşinin açıklamalarına göre, sahur yaparken aralarında gerilim yaşanmıştı. İşinden yeni ayrılan Gürel'in bu kararı evliliğinde problem yaratmıştı. O gün dışarı çıkmasının bir sebebi olarak bu olay gösterildi.

Müge Anlı'nın yayınına önce annesi ve babası çıkarken daha sonra eşi Sezer de katıldı.

Müge Anlı'nın yayınına önce annesi ve babası çıkarken daha sonra eşi Sezer de katıldı.

Sezer Bey aralarında bir kırgınlık olduğunu doğruladı. Hatta eşine küs olduğunu da yayında açıkladı. Eşinin açıklamalarına göre, genç kadın o sabah uyandıktan sonra eşine biraz hava almak istediğini söylemiş ve birlikte dışarı çıkmayı teklif etmişti. Ancak Sezer Bey, nöbetten çıktığı için yorgun olduğunu bu nedenle gitmek istemediğini söylemişti. Böylece Gürel, evden tek başına çıktı.

Öğlen saat 11 buçuk, 12 gibi evden çıktığı kamera görüntüleri ile teyit edildi.

Öğlen saat 11 buçuk, 12 gibi evden çıktığı kamera görüntüleri ile teyit edildi.

Oturduğu Gültepe’den Belgrad Ormanı’na gitmek için bindiği otobüste görülen genç kadın otobüsten saat 12.56’da inerken görülüyor. Hatta yayında Müge Anlı'nın ekrana getirdiği görüntülerde genç kadının gayet mutlu olduğu da edindiğimiz bilgiler arasında. Eşinin aktardığına göre, okuduğu üniversitenin de yakınlarda olmasından dolayı Ece Gürel, nostaljik bir yürüyüş yapmak istiyor.

Hatta yürüyüş sırasında bir arkadaşıyla da yazışmaya devam ediyor.

Hatta yürüyüş sırasında bir arkadaşıyla da yazışmaya devam ediyor.

Yayın sırasında Müge Anlı, Ece Gürel'in İngiltere'deki bir arkadaşıyla Instagram hesabı üzerinden yaptığı son mesajlaşmayı okudu. Ece'nin arkadaşına son attığı mesajda 'Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı.' dediği ortaya çıktı.

Bu mesajlaşma sırasında yazılan son mesajı herkesin tuhafına gitmişti. Müge Anlı, bu mesajın içeriğine de açıklık getirdi.

Bu mesajlaşma sırasında yazılan son mesajı herkesin tuhafına gitmişti. Müge Anlı, bu mesajın içeriğine de açıklık getirdi.

Anlı, Gürel'in 'Ruhum geride kaldı' sözlerinin Kızılderililerin çok yorulduklarında dinlenirken kullandıkları bir söz olduğunu dile getirdi. Kızılderili inanışına göre, çok yorulup dinlendiklerinde bedenlerinin çok hızlandığı, ruhlarının bedenlerine yetişemediği düşünülürmüş. Bu sebeple 'Ruhum geride kaldı.' diyerek dinlenme ihtiyacı hissederlermiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu kulağa tuhaf gelen mesaj ile ilgili ailesi ve arkadaşları yayında Gürel'in spiritüel konularla ilgilendiğini söyledi.

Bu kulağa tuhaf gelen mesaj ile ilgili ailesi ve arkadaşları yayında Gürel'in spiritüel konularla ilgilendiğini söyledi.

Gürel'in hobi olarak astroloji, tarot falı, kurşun dökme ve hacamat ile ilgilendiği yayında ortaya çıktı. Hatta yayına kendisine tarot falı baktıran Raziye Hanım bağlandı.

Raziye Hanım, "Ece Gürel'e tarot falı baktırdım. Acaba ormana danışmanlık vermeye mi gitti? Başına birileri bir şey getirmiş olabilir." dedi.

Raziye Hanım, "Ece Gürel'e tarot falı baktırdım. Acaba ormana danışmanlık vermeye mi gitti? Başına birileri bir şey getirmiş olabilir." dedi.

8 yıllık eşi Sezer Bey de eşinin böyle hobileri olduğunu doğruladı. Hatta bir miktar maddi karşılığı ya da hediye karşılığı olarak bu hobileri iş olarak da yaptığını söyledi. Ancak danışmanlık için dışarıda biriyle buluşacağına ihtimal vermedi.

Genç kadının intihar edebileceğinden şüpheleniyordu.

Genç kadının intihar edebileceğinden şüpheleniyordu.

Ancak Müge Anlı'nın yayınına bağlanan ve stüdyo konuğu olan yakınları Gürel için 'Çok dışa dönük. Sosyal ve olumlu birisi.' diyerek konuştu. Hele ki yakın arkadaşları ve kuzeni genç kadının kendine bir şey yaptığını hiç düşünmüyordu. 'Olumlu konuşmamız için bizi düzeltirdi.' diyorlardı.

3 gündür kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ecel Gürel’i arama çalışmaları sürüyor.

3 gündür kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ecel Gürel’i arama çalışmaları sürüyor.

Ece Gürel’i arama çalışmaları polisle başladı ancak şu anda AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve çok sayıda gönüllü arama çalışmalarına katılıyor. Hatta ormanda eşyalarına ulaşıldı.

Ece'nin mont, çanta ve cep telefonu Belgrad Ormanı'nın içinde bulundu.

Ece'nin mont, çanta ve cep telefonu Belgrad Ormanı'nın içinde bulundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan ailesi, Ece'nin eşyalarının temiz olmasının altını çizdiler. Müge Anlı da eşyaların dünkü yayından sonra yerleştirilmiş olabileceği üzerinde durdu. Pazar günü Belgrad Ormanı'nda bulunan insanlardan gelen haberlere göre ormanlık alanın çamur içinde olmasına rağmen Ece'nin eşyalarının temiz olması merak uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bölgede yapılan aramalar sırasında bir arama kurtarma köpeğinin gölete yönelmesi sonucu bugün aramalar iyice genişletildi.

Bölgede yapılan aramalar sırasında bir arama kurtarma köpeğinin gölete yönelmesi sonucu bugün aramalar iyice genişletildi.

Genç kadına ulaşabilmek için su altı arama çalışmalarının da başladığı belirtildi.

Son olarak oldukça ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Gürel'in patronu arama çalışmalarının olduğu bölgeye geldi.

Son olarak oldukça ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Gürel'in patronu arama çalışmalarının olduğu bölgeye geldi.

Olay yerini gezmeye Gürel’in patronu geldi. EKOL TV’nin röportaj yaptığı isim şu açıklamaları yaptı: “Ece'nin kaybolmasının iş yeri ile hiçbir ilgisi yok. Bunu inanın samimi olarak söylüyorum. Ece çalışıyordu; henüz çıkarılmadı. Birbirimize zaman verelim dedik. Henüz iş akdi sonlandırılmadı. Ece geçici süre için imza attı.”

Gürel'in işten ayrılma nedeninin mobbing olduğu iddia ediliyordu.

Gürel'in işten ayrılma nedeninin mobbing olduğu iddia ediliyordu.

Gürel'in bir akrabası, “İş yerinde mobbing uygulanmış 10 yıllık tazminatını yakmış. Bir belgeye imza atıyor. Sadece ailesi ve eşi bu belgeye niye imza attın emeğin boşa gitti demiş o kadar. Herhangi bir gelişme yok.” demişti.

Genç kadın ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Yeni bilgi geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
4
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın