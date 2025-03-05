Belgrad Ormanı’nda Kaybolan Mimar Ece Gürel'in Kaybının Perde Arkasında Tüm Yaşananlar

2 Mart Pazar günü evinden -eşinin söylemine göre- 'Biraz hava alacağım.' diyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Annesiyle telefon görüşmesinde ve arkadaşlarıyla mesajlarında Belgrad Ormanı'na gittiğini söyleyen 35 yaşındaki genç kadının kaybı ile ilgili ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Arama çalışmalarının başladığı bölgede Gürel'in montu, çantası ve cep telefonu bulundu. Ancak ne bir saldırı izi ne de bir ipucuna rastlanamadı.

Gürel ile ilgili şüphe uyandıran açıklamalar Müge Anlı'nın yayınında geldi. Genç kadının hobi olarak spiritüel konularla ilgilendiği, en son mesajında bir Kızılderili sözü yazdığı, işinden henüz yeni istifa ettiği ve eşiyle bazı problemleri olduğu açıklamaları oldukça kafa karıştırcıydı. Ayrıca eşyalarını bıraktığı yer ve yürüme mesafesi de şüphe uyandırdı. Mimar Ece Gürel'e ne oldu, merak edilen tüm detayları şöyle bir ele alalım...