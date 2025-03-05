Belgrad Ormanı’nda Kaybolan Mimar Ece Gürel'in Kaybının Perde Arkasında Tüm Yaşananlar
2 Mart Pazar günü evinden -eşinin söylemine göre- 'Biraz hava alacağım.' diyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Annesiyle telefon görüşmesinde ve arkadaşlarıyla mesajlarında Belgrad Ormanı'na gittiğini söyleyen 35 yaşındaki genç kadının kaybı ile ilgili ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Arama çalışmalarının başladığı bölgede Gürel'in montu, çantası ve cep telefonu bulundu. Ancak ne bir saldırı izi ne de bir ipucuna rastlanamadı.
Gürel ile ilgili şüphe uyandıran açıklamalar Müge Anlı'nın yayınında geldi. Genç kadının hobi olarak spiritüel konularla ilgilendiği, en son mesajında bir Kızılderili sözü yazdığı, işinden henüz yeni istifa ettiği ve eşiyle bazı problemleri olduğu açıklamaları oldukça kafa karıştırcıydı. Ayrıca eşyalarını bıraktığı yer ve yürüme mesafesi de şüphe uyandırdı. Mimar Ece Gürel'e ne oldu, merak edilen tüm detayları şöyle bir ele alalım...
2 Mart Pazar günü öğle saatlerinde evinden "Biraz hava alacağım." diyerek çıkmıştı. Evine geri dönmeyen Ece Gürel'in kaybı için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu.
Müge Anlı'nın yayınına önce annesi ve babası çıkarken daha sonra eşi Sezer de katıldı.
Öğlen saat 11 buçuk, 12 gibi evden çıktığı kamera görüntüleri ile teyit edildi.
Hatta yürüyüş sırasında bir arkadaşıyla da yazışmaya devam ediyor.
Bu mesajlaşma sırasında yazılan son mesajı herkesin tuhafına gitmişti. Müge Anlı, bu mesajın içeriğine de açıklık getirdi.
Bu kulağa tuhaf gelen mesaj ile ilgili ailesi ve arkadaşları yayında Gürel'in spiritüel konularla ilgilendiğini söyledi.
Raziye Hanım, "Ece Gürel'e tarot falı baktırdım. Acaba ormana danışmanlık vermeye mi gitti? Başına birileri bir şey getirmiş olabilir." dedi.
Genç kadının intihar edebileceğinden şüpheleniyordu.
3 gündür kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ecel Gürel’i arama çalışmaları sürüyor.
Ece'nin mont, çanta ve cep telefonu Belgrad Ormanı'nın içinde bulundu.
Bölgede yapılan aramalar sırasında bir arama kurtarma köpeğinin gölete yönelmesi sonucu bugün aramalar iyice genişletildi.
Son olarak oldukça ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Gürel'in patronu arama çalışmalarının olduğu bölgeye geldi.
Gürel'in işten ayrılma nedeninin mobbing olduğu iddia ediliyordu.
Genç kadın ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Yeni bilgi geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
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