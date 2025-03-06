Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Mimar Ece Gürel Kimdir, Bulundu mu?

Ece Gürel İstanbul'da mimar olarak çalışıyordu. Ancak kaybolmadan bir süre önce işinden istifa ettiği ortaya çıktı. Gürel'in iş yerinde bazı sıkıntılar yaşadığını, bir akrabası şu sözlerle ifade etti: 'İş yerinde mobbing uygulanmış 10 yıllık tazminatını yakmış. Bir belgeye imza atıyor. Sadece ailesi ve eşi bu belgeye niye imza attın emeğin boşa gitti demiş o kadar. Herhangi bir gelişme yok.'

Olay yerine gelen Ece Gürel'in patronunun açıklamaları: “Ece'nin kaybolmasının iş yeri ile hiçbir ilgisi yok. Bunu inanın samimi olarak söylüyorum. Ece çalışıyordu; henüz çıkarılmadı. Birbirimize zaman verelim dedik. Henüz iş akdi sonlandırılmadı. Ece geçici süre için imza attı.”