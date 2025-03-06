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Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Mimar Ece Gürel Kimdir, Bulundu mu?

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Mimar Ece Gürel Kimdir, Bulundu mu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.03.2025 - 09:44

Tüm Türkiye, Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mimar Ece Gürel için nefeslerini tuttu. İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkan 36 yaşındaki Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamamıştı. Ece Gürel'in eşinin ve ailesinin açıklamaları ise yürekleri ağza getirmişti. Ece Gürel olayına son olarak Müge Anlı da dahil oldu. Eşinin söylemlerine göre Gürel, 'biraz hava almak için' yürüyüşe çıkmıştı. Müge Anlı'nın programında Ece Gürel'in montu, şapkası ve cep telefonu bulunmuştu. 

Peki Mimar Ece Gürel kimdir? Mimar Ece Gürel bulundu mu, nasıl bulundu?

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Mimar Ece Gürel Kimdir?

Mimar Ece Gürel Kimdir?

Peyzaj Mimarı olan Ece Gürel, İstanbul'un Kağıthane ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde yaşıyordu. 36 yaşındaki Gürel, özel bir şirkette çalışıyordu, kaybolmadan kısa bir süre önce işinden istifa etmişti. 

Ece Gürel, evliydi ve eşinin açıklamalarına göre kaybolmadan bir gün önce aralarında bir gerilim yaşanmıştı. Ece Gürel'in ailesi ise Gürel'in Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktığını, yurtdışında yaşayan bir arkadaşından öğrendiklerini iddia etmişti.

Ece Gürel Nerede, Nasıl Kayboldu?

Ece Gürel Nerede, Nasıl Kayboldu?

Ece Gürel İstanbul'da bulunan Belgrad Ormanı'nda kayboldu. Gürel, tartıştığı eşine yürüyüşe çıkmayı teklif etmiş ancak eşi nöbetten geldiğini ve yorgun olduğunu söyleyerek teklifi kabul etmemişti. Bunun üzerine Ece Gürel tek başına yürüyüşe çıkmıştı.

Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda 3 gün önce yürüyüşe çıktı ve bir daha haber alınamadı. Gürel, evinden 11 buçuk, 12.00 sularında çıkmıştı. Evinin yakınından geçen otobüse bindiği, 12.56'da ise otobüsten indiği kaydedildi.

Ece Gürel Bulundu mu, Sağ mı?

Ece Gürel Bulundu mu, Sağ mı?

Belgrad Ormanı'nda kaybolan mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu. Ece Gürel, ormandaki dere kenarında bitkin halde bulundu. İlk müdaheleleri yapılan Gürel, daha sonra ambulansa alındı ve tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Yaraları olduğunu söylenen Ece Gürel'in sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

Ece Gürel'in Eşi Kimdir?

Ece Gürel'in Eşi Kimdir?

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'dir. Ece Gürel ve Sezer Gürel 8 yıllık evlilerdir. 

Sezer Gürel, Müge Anlı'nın programına eşinin ailesinden sonra dahil oldu. Programda kırgın olduklarını doğrulayan Sezer Gürel, eşinin bulunmasının ardından 'Eşimi görünce rahatladım. Allah herkesten razı olsun, şükürler olsun. En azından eşimi görünce rahatladım, çok şükür sağ salim bulundu' dedi.

Mimar Ece Gürel Nerede Çalışıyor?

Mimar Ece Gürel Nerede Çalışıyor?

Ece Gürel İstanbul'da mimar olarak çalışıyordu. Ancak kaybolmadan bir süre önce işinden istifa ettiği ortaya çıktı. Gürel'in iş yerinde bazı sıkıntılar yaşadığını, bir akrabası şu sözlerle ifade etti: 'İş yerinde mobbing uygulanmış 10 yıllık tazminatını yakmış. Bir belgeye imza atıyor. Sadece ailesi ve eşi bu belgeye niye imza attın emeğin boşa gitti demiş o kadar. Herhangi bir gelişme yok.'

Olay yerine gelen Ece Gürel'in patronunun açıklamaları: “Ece'nin kaybolmasının iş yeri ile hiçbir ilgisi yok. Bunu inanın samimi olarak söylüyorum. Ece çalışıyordu; henüz çıkarılmadı. Birbirimize zaman verelim dedik. Henüz iş akdi sonlandırılmadı. Ece geçici süre için imza attı.”

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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