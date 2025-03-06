Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Mimar Ece Gürel Kimdir, Bulundu mu?
Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Mimar Ece Gürel Kimdir, Bulundu mu?
Tüm Türkiye, Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mimar Ece Gürel için nefeslerini tuttu. İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkan 36 yaşındaki Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamamıştı. Ece Gürel'in eşinin ve ailesinin açıklamaları ise yürekleri ağza getirmişti. Ece Gürel olayına son olarak Müge Anlı da dahil oldu. Eşinin söylemlerine göre Gürel, 'biraz hava almak için' yürüyüşe çıkmıştı. Müge Anlı'nın programında Ece Gürel'in montu, şapkası ve cep telefonu bulunmuştu.
Peki Mimar Ece Gürel kimdir? Mimar Ece Gürel bulundu mu, nasıl bulundu?
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Mimar Ece Gürel Kimdir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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