Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Ece Gürel Günler Sonra Bulundu: Ece Gürel'in Bulunma Anları Ortaya Çıktı
Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu. Ormanda bitkin hale bulunan Ece Güler, ilk müdahalelerin ardından ormanın içerisinden bir süre yürüdükten sonra ambulansa alınan Gürel, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Ece Güler'in bulunmasının ardından ilk duygularını paylaşan eşi Sezer Gürel, 'Eşimi görünce rahatladım' şeklinde konuştu. Gürel, 'Allah herkesten razı olsun, şükürler olsun. En azından eşimi görünce rahatladım, çok şükür sağ salim bulundu' dedi.
Ayrıca Ece Gürel'in ilk bulunma anına ait görüntüleri de ortaya çıktı. İşte Ece Güler'in bulunması sonrasında yaşananlar:
İŞTE ECE GÜREL'İN BULUNMA GÖRÜNTÜLERİ...
İstanbul’da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan Ece Gürel (36) sağ olarak bulundu.
Günlerdir Belgrad Ormanı'nda süren aramalardan sevindirici haber geldi.
Ece Güler'in bulunmasının ardından ilk duygularını paylaşan eşi Sezer Gürel şunları söyledi:
Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu, "Herkese teşekkür ediyoruz, arayan soran. Daha göremedik yukarıda bulunmuş, hepinize teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.
Ece Gürel'in bulunması ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.
Sağlık durumunu takip etmek için hastaneye gelen Ece Gürel’i bulan arama kurtarma ekibi MAG-AME gönüllüsü Turan Altun yaşananları anlattı. Altun, “İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu" dedi.
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