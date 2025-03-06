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Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Ece Gürel Günler Sonra Bulundu: Ece Gürel'in Bulunma Anları Ortaya Çıktı

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Ece Gürel Günler Sonra Bulundu: Ece Gürel'in Bulunma Anları Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2025 - 08:16 Son Güncelleme: 06.03.2025 - 08:20

Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu. Ormanda bitkin hale bulunan Ece Güler, ilk müdahalelerin ardından ormanın içerisinden bir süre yürüdükten sonra ambulansa alınan Gürel, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Ece Güler'in bulunmasının ardından ilk duygularını paylaşan eşi Sezer Gürel, 'Eşimi görünce rahatladım' şeklinde konuştu. Gürel, 'Allah herkesten razı olsun, şükürler olsun. En azından eşimi görünce rahatladım, çok şükür sağ salim bulundu' dedi.

Ayrıca Ece Gürel'in ilk bulunma anına ait görüntüleri de ortaya çıktı. İşte Ece Güler'in bulunması sonrasında yaşananlar: 

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İŞTE ECE GÜREL'İN BULUNMA GÖRÜNTÜLERİ...

İstanbul’da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan Ece Gürel (36) sağ olarak bulundu.

İstanbul’da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan Ece Gürel (36) sağ olarak bulundu.

Hafif yaralı ve bilinci yerinde olan Gürel, olay yerinde ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma ekipleri sevinç gözyaşları içinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Günlerdir Belgrad Ormanı'nda süren aramalardan sevindirici haber geldi.

Günlerdir Belgrad Ormanı'nda süren aramalardan sevindirici haber geldi.

Günlerdir kayıp olan Ece Gürel'e ekipler tarafından ulaşıldı. Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Gürel, telefondan son sinyal alınan noktadan 6 kilometre uzakta bulundu. Gürel'e ilk müdahalede bulunan ekipler, daha sonra sedye ile ambulansa taşıdı. Ormanın içerisinden bir süre yürüdükten sonra ambulansa alınan Gürel, tedavisi için Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ece Güler'in bulunmasının ardından ilk duygularını paylaşan eşi Sezer Gürel şunları söyledi:

Ece Güler'in bulunmasının ardından ilk duygularını paylaşan eşi Sezer Gürel şunları söyledi:

'Eşimi görünce rahatladım' şeklinde konuştu. Gürel, 'Allah herkesten razı olsun, şükürler olsun. En azından eşimi görünce rahatladım, çok şükür sağ salim bulundu.'

Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu, "Herkese teşekkür ediyoruz, arayan soran. Daha göremedik yukarıda bulunmuş, hepinize teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu, "Herkese teşekkür ediyoruz, arayan soran. Daha göremedik yukarıda bulunmuş, hepinize teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.
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Ece Gürel'in bulunması ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Ece Gürel'in bulunması ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, 'Belgrad ormanına gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece GÜLER (36) isimli şahıs 06.03.2025 günü saat 01.15 itibari ile sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır' ifadeleri yer aldı.

Sağlık durumunu takip etmek için hastaneye gelen Ece Gürel’i bulan arama kurtarma ekibi MAG-AME gönüllüsü Turan Altun yaşananları anlattı. Altun, “İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu" dedi.

Sağlık durumunu takip etmek için hastaneye gelen Ece Gürel’i bulan arama kurtarma ekibi MAG-AME gönüllüsü Turan Altun yaşananları anlattı. Altun, “İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu" dedi.

Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, 'İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık' şeklinde konuştu.

Akşam saat 21.00 sıralarında alana gelerek aramalara katıldığını belirten Altun, 'Bize 05.00’ten 13.00’e kadar koordinat verdiler. 6’ncı ve 7’nci koordinatta arama yaptık, aramızda 5’er metre aralıklarla toplam 16 kişiydik. 4 tane çevik kuvvet ekibi güvenliğimizi aldı. Toplam 30 metrelik açılarla alan taraması yaptık. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu işlerde aktif olarak gönüllüyüz. Alanda ekip arkadaşımla beraber yan yanaydık. Ben, bulundu diye bağırdım. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale ekipleri olarak uzun süredir bu eğitimleri alıyoruz. Doğru şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa alanda o şekilde çalışmasını yürüttük' ifadelerini kullandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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