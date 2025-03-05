Her Yerde Aranıyordu: Mimar Ece Gürel Sağ Olarak Bulundu
Her Yerde Aranıyordu: Mimar Ece Gürel Sağ Olarak Bulundu
İstanbul'da yaklaşık 3 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, sağ olarak bulundu. Gürel'in dere kenarında uyur vaziyette bulunduğu ve yaralı olduğu öğrenildi.
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Günlerdir Belgrad Ormanı'nda süren aramalardan iyi haber geldi. Kayıp olan Ece Gürel'e ekipler tarafından ulaşıldı.
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Arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Ece Güler hakkında yeni gelişme yaşandı.
İşte o anlar:
Gürel'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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