Her Yerde Aranıyordu: Mimar Ece Gürel Sağ Olarak Bulundu

İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.