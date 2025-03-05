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Kayıp Mimar Ece Gürel'e Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Kayıp Mimar Ece Gürel'e Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.03.2025 - 23:20

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve üç gündür aranan peyzaj mimarı Ece Gürel hala bulunamadı. Ece Gürel'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Görüntülerde, Gürel'in evden çıktıktan sonra farklı noktalarda yürüdüğü ve bu esnada yalnız olduğu görülüyor.

Görüntülerde, Gürel'in evden çıktıktan sonra farklı noktalarda yürüdüğü ve bu esnada yalnız olduğu görülüyor.

Arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Güler hakkında yeni gelişme yaşandı.

Arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Güler hakkında yeni gelişme yaşandı.

Gürel'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Gürel'in son görüldüğü Belgrad Ormanı'nda yoğunlaştırılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katılırken Belçika Malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği 'Üzüm' de çalışmalara eşlik ediyor.

Kaybolan kadına ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıkta bir hırka görüldü. Hırkanın Gürel'e ait olduğu belirlendi.

Kaybolan kadına ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıkta bir hırka görüldü. Hırkanın Gürel'e ait olduğu belirlendi.

Aramaların üçüncü gününde, ormanda bulunan göletlerde polis ve itfaiyeye bağlı su altı ekipleri dalış yaparak arama çalışması yürütüyor. Gürel'in evinden Belgrad Ormanı'na gelirken kullandığı güzergahta da incelemeler sürüyor.

Ortaya çıkan yeni görüntülerde kaybolan Ece Gürel'in evden çıktıktan sonra farklı noktalarda yalnız yürüdüğü görülüyor.

Ortaya çıkan yeni görüntülerde kaybolan Ece Gürel'in evden çıktıktan sonra farklı noktalarda yalnız yürüdüğü görülüyor.

İstanbul Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Haluk Özener, 'Bu çalışmada toplam içinde bulunduğumuz alan 54,4 kilometrekare. Bu alanın 34,4 kilometrekaresi halihazırda taranmış vaziyette. 54,4 kilometrekarenin tamamına ulaşacağız. Bu belki 1-2 günümüzü daha alacak ama henüz şu ana kadar maalesef bir gelişme sağlanamadı. Üçüncü günü bitirdik, hala devam ettiriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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