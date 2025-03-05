Kayıp Mimar Ece Gürel'e Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Kayıp Mimar Ece Gürel'e Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve üç gündür aranan peyzaj mimarı Ece Gürel hala bulunamadı. Ece Gürel'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Görüntülerde, Gürel'in evden çıktıktan sonra farklı noktalarda yürüdüğü ve bu esnada yalnız olduğu görülüyor.
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Arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Güler hakkında yeni gelişme yaşandı.
Kaybolan kadına ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıkta bir hırka görüldü. Hırkanın Gürel'e ait olduğu belirlendi.
Ortaya çıkan yeni görüntülerde kaybolan Ece Gürel'in evden çıktıktan sonra farklı noktalarda yalnız yürüdüğü görülüyor.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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