Kayıp Mimar Ece Gürel'e Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Haluk Özener, 'Bu çalışmada toplam içinde bulunduğumuz alan 54,4 kilometrekare. Bu alanın 34,4 kilometrekaresi halihazırda taranmış vaziyette. 54,4 kilometrekarenin tamamına ulaşacağız. Bu belki 1-2 günümüzü daha alacak ama henüz şu ana kadar maalesef bir gelişme sağlanamadı. Üçüncü günü bitirdik, hala devam ettiriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor' dedi.