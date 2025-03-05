Narin'in Ölmeden Önceki Son İsteği Ortaya Çıktı

Baran, 'En son gün kurban olduğum Narin'im ‘Abi sana bir şey diyeceğim’ dedin. ‘Bana soğuk kahve al’ dedin. Ben de 'sana alırım' dedim. Güzel bacım sana kurban olayım. Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum. Çok özledim seni Narin'im” dedi.