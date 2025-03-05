Narin'in Ölmeden Önceki Son İsteği Ortaya Çıktı
Narin'in Ölmeden Önceki Son İsteği Ortaya Çıktı
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası tutuklu yargılanırken, gözaltına alınmayan ağabeyinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baran Güran, Narin'in son isteğini açıkladı.
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Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayeti davasında 6’sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında açılan davalarda dosyalar birleşti.
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21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık’ta karar açıklandı.
Ağabey Baran Güran sosyal medya paylaşımında kardeşi Narin'in kendisinden son isteğini açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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