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Narin'in Ölmeden Önceki Son İsteği Ortaya Çıktı

Narin'in Ölmeden Önceki Son İsteği Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.03.2025 - 22:20

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası tutuklu yargılanırken, gözaltına alınmayan ağabeyinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baran Güran, Narin'in son isteğini açıkladı. 

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Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayeti davasında 6’sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında açılan davalarda dosyalar birleşti.

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayeti davasında 6’sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında açılan davalarda dosyalar birleşti.

Sanıklar, 14 Nisan günü hakim karşısına çıkacak.

21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık’ta karar açıklandı.

21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık’ta karar açıklandı.

”İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran’a ”ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ağabey Baran Güran sosyal medya paylaşımında kardeşi Narin'in kendisinden son isteğini açıkladı.

Ağabey Baran Güran sosyal medya paylaşımında kardeşi Narin'in kendisinden son isteğini açıkladı.

Baran, 'En son gün kurban olduğum Narin'im ‘Abi sana bir şey diyeceğim’ dedin. ‘Bana soğuk kahve al’ dedin. Ben de 'sana alırım' dedim. Güzel bacım sana kurban olayım. Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum. Çok özledim seni Narin'im” dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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