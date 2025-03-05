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Ali Ağaoğlu Doğum Günü İçin Kesenin Ağzını Açtı!

Ali Ağaoğlu Doğum Günü İçin Kesenin Ağzını Açtı!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.03.2025 - 17:30

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, kendisine 74 milyonluk doğum günü hediyesi aldı. Sabah'ın haberine göre 71 yaşındaki Ağaoğlu, 'kraliyet arabası' olarak bilinen bir markaya ait araç satın aldı.

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Lüks otomobillere olan düşkünlüğü ile tanınan Ali Ağaoğlu, garajına yeni bir araç daha ekledi. Fiyatını duyan kulaklarına inanamadı.

Lüks otomobillere olan düşkünlüğü ile tanınan Ali Ağaoğlu, garajına yeni bir araç daha ekledi. Fiyatını duyan kulaklarına inanamadı.

Ağaoğlu'nun 'kraliyet arabası' olarak bilinen bir markaya ait araç satın aldığı iddia edildi.

Ağaoğlu'nun 'kraliyet arabası' olarak bilinen bir markaya ait araç satın aldığı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, Ağaoğlu'nun satın aldığı bu lüks SUV modeli, geçtiğimiz ay Türkiye'de tanıtıldı ve İngiliz Kraliyet Tacı'nın üzerinde bulunan dünyanın en büyük elmasından ilham alan bir isim taşıyor.

Lüks aracın fiyatı tam 1 milyon 900 bin Euro yani yaklaşık 74 milyon Türk Lirası değerinde.

Lüks aracın fiyatı tam 1 milyon 900 bin Euro yani yaklaşık 74 milyon Türk Lirası değerinde.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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