Seren Serengil 'Cübbeli Ahmet'ten Şikayetçi Olmuştu: Dosya Jet Hızıyla Kapatıldı

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Seregil ile 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasında çıkan gerginlik büyüdü. Serengil'in, Cübbeli Ahmet ve korumaları ile ilgili yapmış olduğu şikayet hakkında yeni bir gelişme yaşandı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, şikayet sonrası açılan dosya, herhangi bir ifade alınmadan yalnızca yedi gün içinde kapatıldı.