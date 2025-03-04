Seren Serengil 'Cübbeli Ahmet'ten Şikayetçi Olmuştu: Dosya Jet Hızıyla Kapatıldı
Seren Serengil 'Cübbeli Ahmet'ten Şikayetçi Olmuştu: Dosya Jet Hızıyla Kapatıldı
Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Seregil ile 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasında çıkan gerginlik büyüdü. Serengil'in, Cübbeli Ahmet ve korumaları ile ilgili yapmış olduğu şikayet hakkında yeni bir gelişme yaşandı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, şikayet sonrası açılan dosya, herhangi bir ifade alınmadan yalnızca yedi gün içinde kapatıldı.
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Seren Serengil, 13 Aralık 2024 tarihinde evinin önünde, komşusu olan Cübbeli Ahmet'in korumalarının bulunduğu aracın kendisini ezmeye çalıştığını iddia ederek şikâyette bulundu.
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Serengil emniyette verdiği ifadesinde, Ahmet Mahmut Ünlü’nün ve korumalarının olayla bağlantılı olduğunu savundu.
Aracın kendisine doğru hızla geldiğini gören Serengil, durmasını istemek için elini kaldırsa da, aracın hızını kesmeden ona doğru yaklaşmaya devam ettiğini iddia etti.
Serengil’in şikâyeti üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” kapsamında değerlendirdi ve soruşturma başlattı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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