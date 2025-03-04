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Seren Serengil 'Cübbeli Ahmet'ten Şikayetçi Olmuştu: Dosya Jet Hızıyla Kapatıldı

Seren Serengil 'Cübbeli Ahmet'ten Şikayetçi Olmuştu: Dosya Jet Hızıyla Kapatıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.03.2025 - 14:54

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Seregil ile 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasında çıkan gerginlik büyüdü. Serengil'in, Cübbeli Ahmet ve korumaları ile ilgili yapmış olduğu şikayet hakkında yeni bir gelişme yaşandı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, şikayet sonrası açılan dosya, herhangi bir ifade alınmadan yalnızca yedi gün içinde kapatıldı.

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Seren Serengil, 13 Aralık 2024 tarihinde evinin önünde, komşusu olan Cübbeli Ahmet'in korumalarının bulunduğu aracın kendisini ezmeye çalıştığını iddia ederek şikâyette bulundu.

Seren Serengil, 13 Aralık 2024 tarihinde evinin önünde, komşusu olan Cübbeli Ahmet'in korumalarının bulunduğu aracın kendisini ezmeye çalıştığını iddia ederek şikâyette bulundu.

Serengil emniyette verdiği ifadesinde, Ahmet Mahmut Ünlü’nün ve korumalarının olayla bağlantılı olduğunu savundu.

Serengil emniyette verdiği ifadesinde, Ahmet Mahmut Ünlü’nün ve korumalarının olayla bağlantılı olduğunu savundu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Seren Serengil, şikâyetinde, 13 Aralık 2024 günü saat 17.45-18.15 sıralarında evinin önünde olduğunu ve bir taksi şoförüyle sohbet ederken, hızla yaklaşan beyaz bir aracı fark ettiğini söyledi.

Aracın kendisine doğru hızla geldiğini gören Serengil, durmasını istemek için elini kaldırsa da, aracın hızını kesmeden ona doğru yaklaşmaya devam ettiğini iddia etti.

Aracın kendisine doğru hızla geldiğini gören Serengil, durmasını istemek için elini kaldırsa da, aracın hızını kesmeden ona doğru yaklaşmaya devam ettiğini iddia etti.

Serengil, arabanın üzerine doğru gelmesi nedeniyle kendini yolun kenarına atmak zorunda kaldığını öne sürdü. Serengil, son anda kendini yolun kenarına attığını, aksi takdirde aracın kendisine çarpacağını ve hayatını kaybedebileceğini dile getirdi. Olayın ardından sitenin güvenliğini arayarak aracın sahibini öğrenmek istediğini belirten sanatçı, güvenlik görevlisinin kendisine, “O araç Cübbeli Ahmet’in korumalarına ait, onun sokağa çıktığında ona eşlik ediyorlar” dediğini aktardı.

Serengil’in şikâyeti üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” kapsamında değerlendirdi ve soruşturma başlattı.

Serengil’in şikâyeti üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” kapsamında değerlendirdi ve soruşturma başlattı.

Ancak sadece yedi gün sonra, 20 Aralık 2024’te, savcılık “kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar vererek dosyayı kapattı. Savcılığın kararında, Cübbeli Ahmet'in korumalarının ifadesinin alınmadığı dikkat çekti. Ayrıca, yapılan açıklamada, aracın arka stop lambalarına bakıldığında frene basıldığı ve hızın kesildiği bilgisi yer aldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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