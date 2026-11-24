Meltem Keklik'i geniş kitlelere tanıtan ise bir moda yarışması oldu. Keklik, Öykü Serter'in sunduğu, jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in oturduğu Bu Tarz Benim'e 27 Ekim 2014'te sonradan dahil oldu.

2014'te ekrana gelen ve daha sonra İşte Benim Stilim adıyla yoluna devam eden yarışmada Keklik; Nur Bozar, Tuğçe Ergişi, Roza Şake ve Ayşegül Melisa Doğan gibi isimlerle aynı dönemde yarıştı. Stil yarışmalarının en çok konuşulduğu yıllara denk gelen bu deneyim, adının bugün hâlâ programla birlikte anılmasını sağladı.

Fitness yapmayı, belgesel izlemeyi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevdiğini anlatan Keklik'in mesleği model olarak biliniyor. Ancak son yıllarda ne iş yaptığına dair kamuoyuna yansımış güncel bir bilgi bulunmuyor.