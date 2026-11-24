Meltem Keklik Kimdir? Meltem Keklik Neden Gözaltına Alındı?
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Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Burak Doğan'ın özel haberine göre 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda model Meltem Keklik de gözaltına alındı.
Bu Tarz Benim yarışmasıyla tanınan Meltem Keklik kimdir, kaç yaşında, işi ne? Meltem Keklik neden gözaltına alındı? İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...
Meltem Keklik Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Meltem Keklik'in İşi Ne? Bu Tarz Benim'le Tanındı
Meltem Keklik Gözaltına mı Alındı, Neden Gözaltına Alındı?
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