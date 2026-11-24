Türkiye'de konser ve canlı etkinlik sektörünün perde arkasındaki en tanınmış isimlerinden biri olan Erdal Bozkuş, müzik sektörüne Unkapanı'ndaki müzik şirketlerinde çalışarak adım attı. Uzun yıllar yapım şirketlerinde görev alan Bozkuş, kayıtlara göre 2007 yılında 'Atlantis Müzik Yapım' adıyla kurulan şirketin kurucusu olarak tanınıyor. Bazı kaynaklarda ise şirketin ortağı olarak geçiyor.

Erdal Bozkuş'un yaşı ve doğum yeri hakkında kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Katıldığı programlarda çocuk yaşta Anadolu'dan İstanbul'a geldiğini anlatan Bozkuş, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.