Erdal Bozkuş Kimdir? Erdal Bozkuş Neden Gözaltına Alındı?
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre operasyon kapsamında Atlantis Yapım'ın kurucusu Erdal Bozkuş da gözaltına alındı.
Erdal Bozkuş kimdir, ne iş yapıyor, neden gözaltına alındı? İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...
Erdal Bozkuş Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Erdal Bozkuş Ne İş Yapıyor, Hangi Konserleri Düzenledi?
Erdal Bozkuş Gözaltına mı Alındı, Neden Gözaltına Alındı?
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