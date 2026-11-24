Dünyanın En Derin Noktasında Var Olmaması Gereken Bir Şey Buldular
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Bilim insanları, dünyanın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru'nda yaklaşık 6 bin metre derinlikte şiddetli bir volkanik patlamanın kalıntılarını keşfetti. Uzmanlara göre bu bulgunun orada bulunmaması gerekiyordu.
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Robot denizaltılarla yapılan gözlemler, Challenger Derinliği'nde şiddetli bir volkanik patlamanın izlerini ortaya çıkardı.
Uzmanlar, bu kadar yüksek basınçta bir volkan patlamasının madde fırlatabilmesini beklemiyordu.
Derin deniz keşifleri uzaya göre daha zor ve maliyetli olduğu için bu gizemin çözülmesi zaman alabilir.
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