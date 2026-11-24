Challenger Derinliği'nin dibine ulaşmanın zorluğu nedeniyle bu garip keşfin gizemini bir süre daha koruması bekleniyor. Araştırmacılar ipuçları için robot göndermeye devam edecek.

WHOI uzmanları, okyanusun derinliklerine dalmanın uzay keşiflerine oranla daha zor ve maliyetli olduğunu belirtiyor. NOAA'nın 2022 verilerine göre deniz tabanının yalnızca yaklaşık yüzde 20'sinin haritası çıkarılabildi. WHOI'ye göre 12 astronot ay yüzeyinde toplam 300 saat geçirirken, Mariana Çukuru'nu keşfetmek için üç kişi yaklaşık üç saat harcadı. NASA'da fahri okyanus bilimcisi Dr. Gene Feldman da kendi gezegenimizden daha iyi Ay'ın ve Mars'ın haritalarına sahip olduğumuzu söylüyor.