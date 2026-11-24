Ölçümlere göre yeni keşfedilen beyaz cüce, bugünkü haline gelmeden önce Güneş'ten yaklaşık yüzde 40 daha kütleli bir yıldızdı. Yaşamının ilerleyen döneminde devleşerek başlangıçtaki boyutunun birkaç yüz katına kadar genişledi. Bu süreçte kırmızı cücenin genişleyen yıldıza oldukça yakın olması gerekiyordu. Benzer sistemlerde büyüyen yıldız, eşlikçisini içine alabiliyor ya da iki yıldızın birleşmesine yol açabiliyor.

Welopoʻai sistemindeki kırmızı cüce ise bu süreci atlatmış ve beklenenin aksine geniş, kararlı bir yörüngede kalmış görünüyor. Araştırmanın ortak yazarlarından Patrick Dufour, mevcut bilgilere göre sistemin var olmaması gerektiğini belirtti. Ekip, üç yıldız arasındaki kütleçekimsel etkileşimleri daha ayrıntılı inceleyecek.

Fotoğraf: NASA, ESA ve D. Player (STScI)