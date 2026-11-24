Gezegen Ararken Kazara Buldular: Keşifleri 'Üç Yıldızlı Bilmeceyi' Ortaya Çıkardı
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Kanada'daki Montreal Üniversitesi araştırmacıları, bir kırmızı cücenin çevresinde gezegen ararken beklenmedik bir keşfe imza attı. Dünya'ya 28 ışık yılı uzaklıktaki Welopoʻai adlı sistemin iki beyaz cüce ve bir kırmızı cüceden oluştuğu belirlendi. Uzmanlar ise sistemin geçmişindeki bir bilmeceyi hala çözemiyor.
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Keşfin ilk ipuçları, kırmızı cücenin hızındaki beklenmedik değişimlerden geldi.
Gemini North Teleskobu sayesinde kırmızı cücenin gizli eşlikçisi doğrudan görüntülendi.
Kırmızı cücenin yıldızın genişleme sürecinden nasıl kurtulduğu hala açıklanamıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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