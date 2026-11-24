Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Melis Civelek'in Yeraltı'nın Yeni Senaristi Olduğu İddiasına Açıklama
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Kızılcık Şerbeti'ne 5 sezonun ardından veda eden senarist Melis Civelek'in Yeraltı'na geçtiği iddiası yalanlandı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Civelek'in Medyapım'ın NOW için hazırladığı yeni dizi Yasak Elma's'ı yazdığını açıkladı. Altuntaş'a göre karışıklık, Feyza Civelek'e yöneltilen bir röportaj sorusunda dizi adlarının karıştırılmasından doğdu. Yeraltı'nda ise senarist değişikliği yok.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Melis Civelek'in Yeraltı'na geçtiği iddiası, Feyza Civelek'e sorulan bir röportaj sorusundan doğdu.
Birsen Altuntaş açıkladı: Melis Civelek, Medyapım'ın NOW için çekeceği Yasak Elma's'ı yazıyor.
Altı sezon süren Yasak Elma, Birce Akalay'lı yeni versiyonuyla NOW'a dönüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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