Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Feyza Civelek'in Yeraltı'nda Rol Alacağı İddia Edildi
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Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Feyza Civelek'e, NOW'da yayınlanan Yeraltı'nda rol alıp almayacağı soruldu. Gazete Magazin kameralarına konuşan oyuncu net bir cevap vermedi: 'Sürpriz olsun, yeni projeler var diyelim.' Muhabirin sorusunda annesi Melis Civelek'in Yeraltı'nın senaristliğini üstlendiği ifade edilmesi dikkat çekti. Bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı.
Kaynak: Gazete Magazin
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Feyza Civelek, Yeraltı'nda rol alıp almayacağı sorusuna "Sürpriz olsun, yeni projeler var" yanıtını verdi.
Melis Civelek'in Yeraltı'nın senaristi olduğu bilgisi ise henüz resmi olarak doğrulanmadı.
Annesinin yazdığı dizilerle kariyer yapan Feyza Civelek, torpil eleştirilerinden kurtulamamıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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