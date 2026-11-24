Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Gazete Magazin kameralarına yakalandı. Muhabirin sorusu bu kez Kızılcık Şerbeti değil, NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı oldu. Soruda annesi Melis Civelek'in Yeraltı'nın senaristliğini üstlendiği ifade edildi ve Feyza Civelek'in de dizide rol alıp almayacağı soruldu.

Civelek kapıyı kapatmadı ama net de konuşmadı: 'Ya sürpriz olsun şu an net bir şey söyleyemem sürpriz olsun. Yeni projeler var diyelim.' Oyuncunun bu kısa yanıtı, yeni projesinin ne olduğu sorusunu da beraberinde getirdi.

Oyuncu aynı röportajda hakkında dolaşan karavan iddialarına da 'İnsanların ağzı torba değil, kapatamıyorsun' diyerek yanıt vermişti. Civelek, bu iddialar için daha önce avukatı Ümit Abanoz aracılığıyla yasal süreç başlattığını ve suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.