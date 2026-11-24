New Mexico Doğa Tarihi ve Bilim Müzesi'nin yayımladığı The Evolution of North American Camels adlı monografa göre, devenin üst çenesinde iki çift büyük ve geriye doğru kıvrık diş bulunuyordu: köpek dişleri ve onların hemen arkasındaki ilk küçük azı dişleri.

Erkek olduğu düşünülen kafataslarında bu dört dişin hepsi iri ve sivri uçluydu. Dişi olduğu düşünülen kafatasında ise köpek dişleri çok daha küçüktü ve çiviye benziyordu.

Araştırmacılar, erkeklerdeki bu dişlerin bilinen diğer tüm develerden çok daha belirgin olduğunu ve neredeyse vampir dişlerini andırdığını yazıyor. Türün adındaki 'vampir' vurgusu da buradan geliyor.