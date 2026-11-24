Kuzey Amerika'da Yaşamış 'Vampir Deve' Keşfedildi
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Kuzey Amerika'da bir zamanlar ağzında vampir dişlerini andıran dört sivri dişle dolaşan, zürafa gibi uzun bacaklı bir deve yaşıyordu.
Müze arşivinde onlarca yıl bekleyen 100'den fazla fosil kemik, bilim insanlarının bu tuhaf hayvanı yeni bir cins ve tür olarak tanımlamasını sağladı. Vampyrocamelus welshi adı verilen deve, bugünkü Teksas, Oklahoma ve Nebraska topraklarında yaşamıştı.
Erkeklerin üst çenesinde dört büyük, kıvrık diş vardı
Fosiller onlarca yıldır müze dolaplarında bekliyordu
Uzun bacaklı bir otçuldu
Peki bu dişler ne işe yarıyordu?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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