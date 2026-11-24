Tur yerine birkaç günlük deniz tatili planlıyorsanız Tourbulance'ın Kıbrıs otelleri seçeneklerine göz atmanızı öneririz. Girne'nin tarihi limanı çevresindeki resort otellerden Gazimağusa'nın sahil tesislerine, Lefkoşa'nın şehir otellerinden İskele ve Bafra'nın uzun kumsallarına kadar farklı bütçelere uygun seçenekler bulunuyor. Balayı, termal ve ekonomik otel kategorileri de aradığınız tesise daha hızlı ulaşmanızı sağlıyor.

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