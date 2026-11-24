Somonun Pabucu Dama Atıldı: Omega-3 Oranıyla Hepsini Sollayan Balık Belli Oldu
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Kış aylarında bağışıklığı desteklemek isteyenler için beslenme uzmanlarından dikkat çeken bir balık önerisi geldi. Aktarılan verilere göre uskumru, omega-3 yağ asidi miktarıyla en popüler seçeneklerden biri olan somonun önüne geçti.
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Atlantik uskumrusu, 100 gramında barındırdığı omega-3 miktarıyla somonu geride bırakıyor.
Besin değerlerini korumak için buharda pişirme ya da fırınlama yöntemleri öneriliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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