Uzmanların paylaştığı verilere göre Atlantik uskumrusunun 100 gramında ortalama 2,5 ile 2,7 gram omega-3 bulunuyor. Somonda ise aynı miktar için bu değer 1,8 ile 2,2 gram arasında kalıyor. İnsan vücudunun yeterli miktarda üretemediği bu yağ asitlerinin beyin ve kalp fonksiyonlarını desteklemesi, ayrıca iltihap önleyici etki göstermesi biliniyor.

Omega-3 tüketiminin kalp-damar rahatsızlıklarının yanı sıra romatoid artrit ve sedef gibi iltihaplı hastalıklar ile demans ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olduğu belirtiliyor. Uskumranın 100 gramı ayrıca 18,6 gram kolay sindirilebilen tam protein, 314 miligram potasyum, 217 miligram fosfor ve 44,1 mikrogram selenyum içeriyor.