Madeni Paraların Kenarındaki Tırtıklar Neden Var?
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Cebimizdeki bozuk paraların kenarı pürüzsüz değil, ince çizgilerle tırtıklı. Çizgiler süs olsun diye eklenmedi, 17. yüzyılda para hırsızlarına karşı bir çözüm olarak ortaya çıktı. Üstelik bugün paraların içinde gümüş kalmadığı halde çizgiler hala duruyor. Kenardaki tırtıklar, yüzyıllardır süren bir güvenlik önleminin günümüze kalan izi.
Tırtıklar gümüş paraların sahtesini yapmayı zorlaştırıyordu
Paranın kenarını kırpmak eski bir dolandırıcılık yöntemiydi
Gümüş bittiği halde tırtıklar gelenek ve kullanım kolaylığı için korundu
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