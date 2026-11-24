Amerikan paralarında on, yirmi beş ve elli sentlik ile bazı bir dolarlık paraların kenarındaki çizgilere tırtık deniyor. Tırtıklar neredeyse ilk günden beri var ve insanları dürüst tutmak için kullanılıyordu.

ABD Darphanesi, ilk basım tesisini 1792'de Philadelphia'da kurdu. Basılan gümüş paralar gümüş standardına bağlıydı. 1794'te üretilen ilk dolarlık paranın yüzde 89,25'i gümüş, yüzde 10,75'i bakırdı.

Tırtıklı kenarın gümüş paralar için iki işlevi vardı. Paraya karmaşık bir öğe ekleyerek sahtesini yapmayı zorlaştırıyor, aynı zamanda dolandırıcılığı önlüyordu.