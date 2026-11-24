Türkiye'de Genel Aydınlatma Yönetmeliği, dağıtım şirketlerinin aydınlatma sorumluluğunu il, ilçe, kasaba ve köy gibi yerleşim yerlerindeki bulvar, cadde, sokak, köprü, meydan ve kavşaklarla sınırlıyor. Otoyollar ve erişme kontrollü karayolları bu kapsamın dışında tutuluyor. Karayollarının yaptırdığı alt-üst geçit ve köprülü kavşakların aydınlatmaları ise kurulduktan sonra dağıtım şirketine devrediliyor.

İngiltere'de de 2012 itibarıyla otoyol ve ana yol ağının yüzde 70'ine hiçbir zaman aydınlatma yapılmamıştı.