Test Edildi: Smoothie İçin Taze mi Dondurulmuş Meyve mi Kullanılmalı?
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Dondurulmuş meyve, smoothie'nin en iyi malzemesi olarak bilinir. Ancak taze ve dondurulmuş meyvenin yan yana test edildiği bir denemede sonuç daha farklı çıktı. Dondurulmuş berry'ler daha kalın ve kremsi bir smoothie ortaya çıkarırken, sezonunun en tatlı haliyle taze meyveler bazen belirgin şekilde daha iyi bir lezzet verdi. Yani en iyi smoothie, en soğuk meyveyle değil, en lezzetli meyveyle yapılıyor. İşte testin sonuçları.
Kaynak: Serious Eats
Dondurulmuş meyve, smoothie'yi daha kalın ve kremsi yapıyor.
Taze meyveli smoothie'ye buz eklemek lezzeti sulandırıyor.
Taze ya da dondurulmuş olması berry smoothie'nin rengini pek değiştirmiyor.
Muz, smoothie'yi kremsileştirirken kahverengileşmeyi hızlandırıyor.
Lezzeti belirleyen, meyvenin taze ya da dondurulmuş olmasından çok kalitesi.
Lif oranı yüksek meyveler smoothie'yi daha yoğun yapıyor.
Sezonunda alıp kendiniz dondurmak, hem lezzeti hem dokuyu bir arada veriyor.
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