Testte çilek, ahududu ve yaban mersininden 50'şer gram tartılıp 25 gram suyla 30-60 saniye blenderdan geçirildi. Hem taze hem dondurulmuş meyvelerle yapılan karşılaştırmalarda, dondurulmuş meyve her seferinde daha kalın ve kremsi bir smoothie verdi.

Bunun nedeni sadece soğuk ve sert olmaları değil. Meyve donarken içindeki su, hücre duvarlarını zayıflatan küçük buz kristalleri oluşturuyor. Blenderda bu yapı bozulması işe yarıyor: kırılan buz parçacıkları, meyve katıları ve hava kabarcıkları yarı kar kıvamında yoğun bir karışım oluşturuyor. Taze meyve ise blenderda hemen sıvı suyunu salıyor ve smoothie daha ince çıkıyor.