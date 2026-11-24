Jest Oldu'nun Sesi Karsu'dan Sürpriz: TV8'in Yeni Dizisi Mükemmel Anneler'e Özel Şarkı Yapıyor!
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Jest Oldu'yla milyonların gönlüne dokunan Karsu, bu kez bir dizi için stüdyoya giriyor! Pem Yapım'ın paylaşımına göre ünlü şarkıcı, TV8'de yayınlanacak Mükemmel Anneler için özel bir şarkı hazırlıyor. Deniz Çakır'dan Pelin Akil'e uzanan kadrosuyla dizi, daha ilk bölümü yayınlanmadan konuşulmaya başladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Haberi Pem Yapım duyurdu: Karsu, Mükemmel Anneler için özel şarkı yapıyor.
Jest Oldu'yla hafızalara kazınan Karsu'yu mutlaka hatırlarsınız!
Üstelik dizinin adı Karsu'nun hayatına da çok yakın: Ünlü şarkıcı geçen yıl anne oldu.
Mükemmel Anneler, Pem Yapım'ın ilk dizisi.
Kadronun ilk büyük ismi, Çarpıntı'nın Hülya'sı Deniz Çakır.
İkinci kadın başrolde Ebru Özkan var: Deneyimli oyuncu, Zümra'ya hayat verecek.
Üç kadının hikâyesindeki son halka Pelin Akil: Banu'yu o canlandıracak.
Kadroya katılan bir diğer güçlü isim Dolunay Soysert oldu.
Uzak Şehir ve Aşk ve Taht'tan tanıdığımız Ferit Kaya, Neslihan'ın partneri olacak.
Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak da kadroda.
Peki Mükemmel Anneler ne zaman başlıyor?
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