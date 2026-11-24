Pem Yapım'ın paylaşımında Karsu'nun, TV8'de yayınlanacak yeni dizi Mükemmel Anneler için özel bir şarkı hazırladığı duyuruldu. Şarkının adı ve ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. Jenerik müziği olup olmayacağı da şimdilik belli değil.