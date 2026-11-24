Galatasaray - Aston Villa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, bu akşam İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı RAMS Park'ta ağırlıyor.
Son 7 resmi maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Avrupa'da da Lille ve Stuttgart galibiyetleriyle çıkışa geçti. 4 maçta 6 puan toplayan Galatasaray'ın rakibi, 9 puanla 6. sırada bulunan Aston Villa. Peki Galatasaray - Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!
Galatasaray - Aston Villa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Galatasaray - Aston Villa Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
Galatasaray - Aston Villa Maçının Hakemi Kim?
Galatasaray - Aston Villa Muhtemel 11'ler ve Eksikler
Galatasaray ve Aston Villa Maça Nasıl Geliyor?
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