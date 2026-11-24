Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs (Eren), Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper

Aston Villa muhtemel 11: Suzuki, Wan-Bissaka, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen, Kamara, Goretzka, Alysson, Manzambi, Buendia, N. Jackson

Galatasaray'ın Eksikleri Kimler?

Tedavileri süren Roland Sallai ve Rafael Leao, Aston Villa karşısında forma giyemeyecek. Okan Buruk, dizinden operasyon geçiren Victor Osimhen'in de maçta oynamayacağını açıkladı. Son antrenmanda yer alan Jakobs'la ilgili karar ise maç saatinde verilecek.

UEFA kadrosuna yazılmayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği bu maçta forma giyemiyor.