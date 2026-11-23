Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray karşılaşması öncesinde İngiltere'deki kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında antrenman programına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Genellikle gideceğimiz ülkede antrenman yapıyoruz; geçen yıl Fenerbahçe ile oynadığımızda orada antrenman yapmıştık. Dolayısıyla Galatasaray'ın stadyumunda antrenman yapabilseydik, belki yine aynı şekilde karar verebilirdik. Ancak bu durum rutinimizi değiştirmiyor.'

İspanyol teknik adamın bu sözleri, Aston Villa'nın Galatasaray'ın stadında antrenman yapma seçeneğini değerlendirdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini ortaya koydu.