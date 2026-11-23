Aston Villa'nın Sarıyer'deki Antrenmanını Firari Aslan Yüzünden İptal Ettiği İddia Edildi
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 22 Kasım akşamı görülen ve henüz yakalanamayan aslan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Aston Villa'nın hazırlıklarına da konu oldu. İngiliz ekibinin maç öncesinde Sarıyer Stadı'nda planladığı antrenmanla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery ise basın toplantısında antrenman rutinlerine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.
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Yolda yürürken aslan karşına çıksa ne yaparsın?
Antrenmanın aslan nedeniyle iptal edildiği öne sürüldü.
Emery rutinlerinin değişmediğini açıkladı.
RAMS Park zemini de engel oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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