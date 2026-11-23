Sinestezi, bir duyuya gelen uyarının başka bir duyuda da algı yaratması durumu. Müzik dinlerken renk görmek, harflere ya da günlerin adlarına belirli renkler atfetmek veya bir kelimeyi duyunca ağızda tat hissetmek bu durumun örnekleri arasında. Araştırmalar nüfusun yaklaşık yirmi üçte birinde bir tür sinestezi görülebileceğini gösteriyor.

Bu yazıda sinestezinin ne olduğunu, beyinde nasıl ortaya çıkabileceğini, türlerini ve tarihteki ünlü sinestezikleri ele aldık.