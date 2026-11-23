Sinestezi Nedir? Sesleri Renk Olarak Gören, Kelimelerin Tadını Alan İnsanların Dünyası
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Sinestezi, bir duyuya gelen uyarının başka bir duyuda da algı yaratması durumu. Müzik dinlerken renk görmek, harflere ya da günlerin adlarına belirli renkler atfetmek veya bir kelimeyi duyunca ağızda tat hissetmek bu durumun örnekleri arasında. Araştırmalar nüfusun yaklaşık yirmi üçte birinde bir tür sinestezi görülebileceğini gösteriyor.
Bu yazıda sinestezinin ne olduğunu, beyinde nasıl ortaya çıkabileceğini, türlerini ve tarihteki ünlü sinestezikleri ele aldık.
Daniel Tammet, sayıları renkleri ve şekilleri olan manzaralar olarak görüyor.
Sinestezi, Yunancada birlikte algılama anlamına gelen kelimelerden türedi.
Her 23 kişiden biri bir tür sinestezi yaşıyor olabilir.
Sinestezinin nedeni için iki ana hipotez öne sürülüyor.
Sinestezi bir hastalık değil, nörolojik bir farklılık olarak kabul ediliyor.
En yaygın tür, harflerin ve sayıların renk olarak algılandığı sinestezi
Bazı sinestezikler kelimeleri duyduklarında ağızlarında tat hissediyor
Müziği ve sesleri renk olarak gören sinestezikler de var
Ayna-dokunma sinestezisinde başkasının dokunulduğunu görmek aynı dokunuşu hissettiriyor
Sinestezikler çoğu zaman bu deneyimin herkes için geçerli olmadığını geç fark ediyor
Sinesteziyi hayal gücünden ayırmak için tutarlılık testleri kullanılıyor
Sanatçılar ve bilim insanları sinesteziyi düşünme biçimlerinin bir parçası olarak anlattı
Tammet, İzlandacayı bir haftada öğrenerek dil yeteneğiyle de dikkat çekti
Kandinsky renkleri duyduğunu söylüyordu
Kandinsky, soyut resimlerini müzik terimleriyle tanımladı
Goethe, renklerin yalnızca fizik değil algı meselesi olduğunu savundu
Sinestezi romanlara ve müziğe de konu oldu
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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